Es gibt zwei Faktoren: Erstens die Beharrungstendenz der Verwaltung – es wurde immer so gemacht, also bleibt es so. Die Verwaltung hält an alten Strukturen fest. Zweitens die verkürzten Fristen bei der vorgezogenen Bundestagswahl. Da hat man sich beeilt, aber nicht an die Auslandsdeutschen gedacht.