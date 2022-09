Bodo Ramelow (Die Linke): "Krisenmanagement der Bundesregierung ist mies"

Er hat seine Forderung so erklärt: Ein eingefrorener Konflikt sei besser als ein Sprechen der Waffen. Das kann ich so nicht teilen. Ein eingefrorener Konflikt kann keine Lösung sein. Erwähnt sei Transnistrien in der Republik Moldau. Wenn die russische Generalität von einem Landkorridor bis nach Transnistrien als Kriegsziel spricht, dann fällt Odessa und jede regionale russische Minderheit in den Nachbarstaaten wird zu einem dauerhaften Objekt der Begierde. Ich war gerade in Rumänien. Rund um Rumänien gibt es sechs solcher eingefrorenen Konflikte, die Putin im Handumdrehen in einen Krieg verwandeln könnte. Aber auch das Gerede von Victor Orbán über Transkarpatien, was wieder ungarisch werden soll, bereitet überall große Sorgen, wo es in Nachbarländern ungarische Minderheiten gibt. Das blendet mein Kollege Kretschmer leider alles aus, denn eigentlich braucht es eine europäische Friedensordnung, wo Minderheiten auch tatsächlich ein Recht auf Sprache oder Glauben garantiert bekommen.