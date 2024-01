Bei Markus Lanz fordert der bayerische Ministerpräsident Drohnen für die Bundeswehr, die Wiedereinführung der Wehrpflicht – und Neuwahlen am besten im Juni.

Es war ein effektvoller Einstieg, um auf eine Diskussion über die deutsche Bundeswehr und ihre Verteidigungsfähigkeit hinzuführen: In einer Schalte nach Washington befragte Markus Lanz den dortigen ZDF-Studioleiter Elmar Theveßen zu den jüngsten Erfolgen Donald Trumps bei den Vorwahlen zur amerikanischen Präsidentschaftskandidatur.

Die Gäste

"Sollte er gewinnen, müssen wir uns warm anziehen", fasste Markus Söder im Studio den Bericht zu den Chancen von Donald Trump zusammen – und forderte sogleich eine bessere Materialausstattung der Bundeswehr mit Panzern und Munition, mit Drohnen und auch Soldaten. "Wir sind im Moment eher an einem Zeitenwendchen", befand der CSU-Chef im Hinblick auf das Kanzlerwort von der "Zeitenwende": "Richtig viel ist noch nicht passiert." Zudem fehle es an einer Antwort auf den französischen Vorschlag eines gemeinsamen Atomschutzschirms, hier spüre man die Distanz zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron .

Söders Wehrpflicht-Vorschlag stößt auf Skepsis

Damit stieß er in der Runde auf Skepsis. "Wenn, dann für alle", also auch für junge Frauen, fand "taz"-Redakteurin Anna Lehmann – ergänzte aber, dass die Prioritäten ihrer Meinung nach andere seien, nämlich Material und "Spezialistinnen". Das sah Claudia Major ähnlich: Man müsse fragen, welches Problem man lösen wolle, so die Militärexpertin. Gehe es darum, die allgemeine Wehrtüchtigkeit zu verbessern, halte sie ein "Resilienz-Praktikum" für sinnvoller. Ansonsten warb sie für das schwedische Modell, bei dem alle Volljährigen gemustert, aber nur die eingezogen werden, die es wollen.