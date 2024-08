Das Börsenbeben hat auch die USA erreicht. Der technologielastige Nasdaq -Index stürzte zum Handelsbeginn am Montag um mehr als 6 Prozent auf 15.718 Punkte ab, nachdem er am Freitag bereits 2,4 Prozent eingebüßt hatte. Der Dow-Jones -Index verlor 2,95 Prozent. Auch der breit gefasste S&P 500 baute die jüngsten Verluste weiter aus und gab um 4,16 Prozent nach. Der als "Angstbarometer" der Wall Street bekannte Volatilitiätsindex kletterte unterdessen weiter auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren.

Zuvor hatten bereits Börsen weltweit herbe Rücksetzer erlitten. So verzeichnete der japanische Aktienindex Nikkei mit einem Minus von 12,4 Prozent den größten Tagesverlust seit dem sogenannten "Schwarzen Montag" im Jahr 1987. An der Börse in Seoul in Südkorea sackte der Leitindex Kospi um 8,8 Prozent ab, in Taiwan verlor der Taiex 8,4 Prozent.