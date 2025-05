SPD mit Pistorius und Bas im Kabinett - aber ohne Esken

Union und SPD geben sich das Jawort

Merz hat das neue Bündnis nun "Arbeitskoalition" getauft. Am Dienstag muss sie ihre erste Bewährungsprobe bestehen. Der CDU-Chef benötigt in geheimer Wahl die Zustimmung der Mehrheit aller Abgeordneten, um Kanzler zu werden. Das sind 316 Stimmen. Dem Bundestag gehören 328 Politiker von Union und SPD an. Trotz des dünnen Polsters gilt die Wahl Merz" im ersten Wahlgang als ziemlich sicher, und die neue Regierung kann dann auf den Tag genau ein halbes Jahr nach dem Bruch der Ampel-Koalition an die Arbeit gehen.