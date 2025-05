Koffer geht an Flughafen in Flammen auf

Reem Alabali-Radovan Neue Entwicklungsministerin ist mit Profi-Boxer verheiratet

Von dpa , fho 05.05.2025 - 13:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Reem Alabali-Radovan: Sie ist erst seit 2021 in der SPD. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa./dpa)

Reem Alabali-Radovan hat bislang eine steile Karriere in der SPD hingelegt: Parteieintritt 2021, dann erfolgreiche Bewerbung um ein Bundestagsmandat. Nun folgt ein Ministerposten.

Die bisherige Integrationsbeauftragte der Ampelregierung, Reem Alabali-Radovan, wird Entwicklungsministerin im neuen Kabinett unter Friedrich Merz (CDU). Das gab die SPD in Berlin bekannt.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zeigte sich zufrieden. "Damit ist MV stark in Bundesregierung vertreten. Wir wünschen ihr dabei viel Erfolg, wie auch allen Ministerinnen und Ministern", erklärte sie.

Steckbrief Reem Alabali-Radovan

Beruf: Staatsministerin beim Bundeskanzler, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Bundestagsabgeordnete

Sternzeichen: Stier

Geburtsort: Moskau

Familienstand: verheiratet

Ausbildung: Studium der Politikwissenschaften

Alabali-Radovan war bereits Integrationsbeauftragte von MV

Die 35-jährige Alabali-Radovan hat irakische Wurzeln, wurde in Moskau geboren und wuchs in Mecklenburg-Vorpommern auf. Ihre Eltern waren 1996 geflohen und hatten in Mecklenburg-Vorpommern Asyl erhalten. Laut Schweriner Sozialministerium, wo sie von 2020 bis 2021 als Integrationsbeauftragte des Landes MV arbeitete, spricht sie neben Deutsch auch Arabisch, Englisch und Assyrisch.

Nach ihrem Abitur in Schwerin studierte Alabali-Radovan in Berlin Politikwissenschaften. Anschließend arbeitete sie am Deutschen Orient-Institut und für den Nah- und Mittelost-Verein in Berlin. 2015 war sie als Mitarbeiterin des Amtes für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten in Mecklenburg-Vorpommern. 2018 wurde sie zunächst Büroleiterin der Integrationsbeauftragten, bevor sie zwei Jahre später selbst zur Integrationsbeauftragten des Landes wurde. Erst 2021 trat sie der SPD bei und kandidierte im selben Jahr erfolgreich für den Deutschen Bundestag.

Sie ist mit dem Profi-Boxer Denis Radovan verheiratet. 2019 wurde er Europameister des Boxverbands IFB und verteidigte den Titel in den Folgejahren mehrfach. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter und leben in Schwerin. Alabali-Radovan boxt nach eigenen Angaben ebenfalls in ihrer Freizeit.

Knappe Kampfabstimmung

Alabali-Radovan gilt als politisches Ziehkind von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Beim Listenparteitag der SPD Mecklenburg-Vorpommern vor der jüngsten Bundestagswahl machte sich die SPD-Landeschefin ausdrücklich für Alabali-Radovan stark. Ihre Wahl auf den ersten Platz auf der Landesliste fiel allerdings denkbar knapp aus. In einer Kampfabstimmung entfielen 49 Stimmen auf sie, 46 Delegierte votierten für den Bundestagsabgeordneten Frank Junge aus Wismar.