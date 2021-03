Vorstoß des Wirtschaftsministers

Öffnungsschritte für März – auch bei höherer Inzidenz?

02.03.2021, 04:38 Uhr | rtr, AFP, dpa, aj

In der CDU herrscht Uneinigkeit über mögliche Schritte aus dem Lockdown. Peter Altmaier will öffnen und von der Inzidenzzahl als alleinigem Maßstab abrücken. Auch einige der Ministerpräsidenten wollen die 35 streichen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Hoffnung auf baldige Corona-Lockerungen gemacht. In einem Papier, das t-online.de vorliegt, plädiert Altmaier deutlich für eine Rücknahme von Corona-Einschränkungen auch bei höheren Infektionszahlen.



Die große Mehrzahl der Verbände und der Landeswirtschaftsminister habe sich "nachdrücklich für verantwortliche branchenübergreifende Öffnungsschritte bereits im Monat März ausgesprochen", heißt es in dem Papier. Das schließe den Einzelhandel und die Gastronomie mit ein, "jedenfalls im Außenbereich". Zudem müsse es darüber hinaus eine "klare und vorausschaubare Perspektive" für weitere Öffnungsschritte geben.

Debatte um Inzidenzwert nimmt erneut Fahrt auf

Vom Inzidenzwert als alleinigem Merkmal rücken Altmaier (CDU) und die Wirtschaftsminister der Länder in dem Papier ab: "Eine bundesweite durchschnittliche Inzidenz besagt wenig über die Lage in einzelnen Bundesländern und Landkreisen", heißt es in den Forderungen. "Das Erreichen einer generellen bundesweiten oder regionalen Inzidenz von 35 oder darunter wird unter der Voraussetzung der zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen derzeit nicht für erforderlich gehalten." Oberhalb einer Inzidenz von 50 seien Lockerungen zulässig, "wenn sie in Verbindung mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen im Einzelfall vertretbar sind".

Schnell- und Selbsttests sowie digitale Formen der Kontaktnachverfolgung werden als zusätzliche Maßnahmen genannt. "Das Erreichen einer generellen bundesweiten oder regionalen Inzidenz von 35 oder darunter wird unter der Voraussetzung der zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen derzeit nicht für erforderlich gehalten."

Das Papier sieht vor, dass Sport draußen wieder stattfinden darf, sobald der Inzidenzwert von 50 sieben Tage am Stück unterschritten wird. Öffnungen im Handel, bei Bibliotheken und Museen sind erst ab einer Inzidenz von 35 vorgesehen. In der Gastronomie dürften dann auch die Außenbereiche öffnen – allerdings mit Beschränkung auf maximal vier Personen und zwei Haushalte am Tisch.

CDU-Ministerpräsidenten kritisierten Inzidenz-Grenze

Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff warb dafür, den Lockdown schon vor dem Unterschreiten einer Inzidenz von 50 weiter zu lockern. Die Politik müsse schauen, ob die Bevölkerung noch die nötige Disziplin und Motivation aufbringe, sagte der CDU-Politiker in einem Interview der Funke-Mediengruppe. Viele seien nach dem Lockdown erschöpft. "Daher sollten wir mehr erlauben – mit strengen Hygienemaßnahmen, Tests und Impfangeboten." Er sei der Meinung, dass nicht alles an den Inzidenzen von 35 und 50 festgemacht werden könne, sagte Haseloff weiter. Auch die Zahl der freien Intensivbetten, der Fortschritt beim Impfen und die Teststrategie müssten einbezogen werden.

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet sprach sich für kontrollierte Öffnungsschritte ohne Fokussierung auf Inzidenzwerte aus. "Jetzt gilt konzentrierte Sicherheit statt dauerhaftes Schließen", sagt Laschet dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die sozialen, wirtschaftlichen und psychischen Schäden der Pandemie müssten sorgfältig abgewogen werden. Er fordert eine vorsichtige Öffnung mit einer ganzen Breite von Schutzmassnahmen und den besseren Einsatz digitaler Möglichkeiten.

Gesundheitsminister Jens Spahn warnte unterdessen vor raschen Lockerungen der Corona-Regeln. "Wir würden es uns allen nicht verzeihen, aber Sie auch Ihrer Regierung nicht, wenn wir jetzt zu schnell lockerten und auf einmal in vier oder sechs Wochen wieder vor ganz anderen Fragen stünden", sagte der CDU-Politiker am Montagabend bei der virtuellen Veranstaltung des Mittelstandsverbands BVMW, bei dem auch Altmaier anwesend war. Lockerungen könnten nur Schritt für Schritt passieren, allein die Öffnung von Schulen und Kitas führe zu Millionen Bewegungen jeden Tag.

SPD-Chef: Merkel wird Aufgabe nicht gerecht

Mehrere führende SPD-Politiker hatten schon zuvor Druck auf Bund und Länder gemacht, in der Spitzenrunde am Mittwoch eine konkrete Lockerungsstrategie zu beschließen. "Ich bestehe darauf, dass wir am Mittwoch eine Öffnungsperspektive konkret formulieren", sagte Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntagabend in der Sendung "Bild live".

Auch Scholz sprach sich deutlich dafür aus, die nächsten Öffnungsschritte nicht mehr allein vom Erreichen bestimmter Inzidenzwerte wie 50 oder 35 abhängig zu machen. Stattdessen müssten umfangreiche Schnelltests "aktiv für eine Öffnungsstrategie" genutzt werden. Testen sei "ein Teil des Wegs aus dem Lockdown", sagte Scholz. Hoffnung machte er den Bürgern auch auf Sommerurlaube.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans warf Merkel und den Unionsministern im Bundeskabinett Versagen vor. "Wir haben eine Regierungschefin, die in der Koordinierung in dieser Krise einiges vermissen lässt", kritisiert Walter-Borjans laut einem Vorabbericht der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstagausgabe).