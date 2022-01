Ab 18 oder ab 50, mit Bußgeld oder ohne?

So könnte eine Impfpflicht für Deutschland aussehen

26.01.2022, 15:13 Uhr | dpa, t-online

Kommt die Impfpflicht? Der Bundestag debattiert heute erstmals verschiedene Vorschläge von Abgeordneten zu einer verpflichtenden Corona-Impfung. Was sie beinhalten.

Viele Maßnahmen der Politik in der Corona-Krise waren kontrovers, nun aber diskutiert der Bundestag das wohl umstrittenste Vorhaben: eine Impfpflicht gegen das Coronavirus.

Politiker aller Parteien hatten eine solche Impfpflicht lange ausgeschlossen. Doch die Impfquote stagniert, zurzeit liegt sie bei 73 Prozent. Mindestens 42,2 Millionen Menschen oder 50,8 Prozent aller Einwohner sind bereits "geboostert". Zu wenig, kritisieren Befürworter der Impfpflicht. Die Maßnahme soll aus ihrer Sicht deswegen helfen, die Rate nochmals deutlich zu erhöhen und Lockdown-Maßnahmen in Zukunft überflüssig zu machen.

Ausgesprochene Gegner der Impfpflicht sind vor allem in den Reihen von AfD und FDP zu finden. Oft halten sie eine Impfpflicht für einen zu weiten Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Menschen und lehnen sie als verfassungswidrig ab. Andere warnen davor, das Versprechen zu brechen, dass es in Deutschland niemals eine Impfpflicht geben werde. Wieder andere halten die Impfpflicht für sinnlos – sie werde Impfverweigerer ohnehin nicht überzeugen.

An diesem Mittwoch hat der Bundestag in einer sogenannten Orientierungsdebatte erstmals über die Impfpflicht diskutiert. Mehrere Ansätze werden zurzeit von unterschiedlichen Gruppen im Parlament erarbeitet. Über sie sollen die Abgeordneten im Bundestag frei und ohne Fraktionszwang abstimmen. Das ist bisher über die geplanten Anträge bekannt:

Vorschlag 1: Allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren

Dieser Antrag wird von sieben Abgeordneten aus allen drei Ampel-Fraktionen vorbereitet. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese gilt als Wortführer der Gruppe, ebenso beteiligt sind der grüne Gesundheitsexperte Janosch Dahmen und die FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr. Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) favorisiert eine Impfpflicht ab 18 Jahren.

Im Kern geht es bei dem Antrag um drei verpflichtende Impfungen, eine vierte für ältere oder vulnerable Personen bleibt freiwillig. Ausnahmen müssen ärztlich festgestellt werden.

Sanktionen: Wer gegen die Pflicht verstößt, muss ein Bußgeld "im mittleren dreistelligen Bereich" zahlen, so Grünen-Politiker Dahmen. Bußgeld-Verweigerern droht ein Zwangsgeld, das je nach Vermögensstand unterschiedlich ausfällt und eine Obergrenze von 25.000 Euro haben soll. Zwangsmaßnahmen wie Erzwingungshaft sind nicht vorgesehen.

Frist: Die Gruppe um Wiese sieht vor, die Impfpflicht auf ein bis zwei Jahre zu begrenzen, in der Hoffnung, bis dahin eine ausreichend Immunität in der Bevölkerung aufgebaut zu haben. Die Übergangsfrist für Ungeimpfte soll drei Monate betragen.

Impfregister: Der Antrag sieht nicht vor, ein nationales Impfregister aufzustellen. Dies sei aus Zeitgründen nicht praktikabel, so SPD-Mann Wiese.

Vorschlag 2: Impfpflicht ab 50 Jahren

Ein konkurrierender Antrag aus dem Plenum will die Impfpflicht nur für Personen über 50 Jahren einführen. Unter Federführung von FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann will der Antrag vor allem das Gesundheitswesen entlasten. Unter 50-Jährige und Menschen ohne Vorerkrankungen würden auch in einer Corona-Welle kaum die Krankenhäuser überlasten, so das Argument, daher soll der Fokus auf die Älteren und Vulnerablen gelegt werden. Ullstein sieht seinen Vorschlag als "Mittelweg".

Zunächst ist ein Beratungsgespräch für alle ungeimpften Volljährigen bei einem Arzt in einem Impfzentrum verpflichtend. Erst wenn dadurch die Impfquote nicht entscheidend ansteigt, greift die Impfpflicht ab 50 Jahren. Wie hoch diese Impfquote sein muss, soll der Expertenrat der Bundesregierung bestimmen.

Sanktionen: Bei Verstößen sollen auch hier Bußgelder verhängt werden, bei Nicht-Zahlung droht ein Zwangsgeld.

Impfregister: Auch dieser Antrag will auf ein nationales Impfregister verzichten.

Vorschlag 3: Keine Impfpflicht

Parlamentarier, die eine allgemeine Impfpflicht ausdrücklich ablehnen, scharen sich um das FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki. Hauptargument ist, dass die zugelassenen Impfstoffe nicht die Übertragung des Coronavirus verhindern, also keine "sterile Immunität" durch Impfung erreicht werde.

Kubicki nennt die Impfpflicht einen "schweren Grundrechtseingriff", der verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen sei. Statt verpflichtender Maßnahmen setzen diese Abgeordnete auf Aufklärung wie Werbespots. Auch sollen Impfangebote verbessert werden.

Union will eigenen Antrag einbringen

CDU/CSU haben einen eigenen Antrag angekündigt, aber erst nachdem der Bundestag erstmals über die verschiedenen Anträge debattiert hat. Die Union kritisiert, dass sich die Ampel nicht auf einen Antrag einigen kann. Dies führe zu einer "Zersplitterung" der Debatte. Die Parteienfamilie will zudem ein Impfregister einführen, um die Impfpflicht besser zu kontrollieren.