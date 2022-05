Im ZDF sagte die SPD-Politikerin, sie hoffe anders als Frankreichs Pr√§sident Emmanuel Macron , "dass es nicht Jahrzehnte braucht". Nat√ľrlich warteten auch andere L√§nder auf eine Mitgliedschaft in der Europ√§ischen Union. Verfahren und Zeitpl√§ne m√ľssten aber so beschleunigt werden, dass eine "echte Perspektive" daraus werde.

Bas hatte am Wochenende die Ukraine besucht. Dem Sender RTL sagte sie, Pr√§sident Wolodymyr Selenskyj habe deutlich gemacht, dass er sich einen beschleunigten EU-Beitritt w√ľnsche. Die EU-Kommission will im Juni beurteilen, ob die Ukraine offizieller EU-Beitrittskandidat werden kann. Bei einer positiven Entscheidung br√§uchte es noch die Zustimmung aller EU-Staaten. Erst dann k√∂nnten Beitrittsverhandlungen beginnen. Selenskyj erkl√§rte am Montagabend, er hoffe, dass der Ukraine schon im Juni der Status eines Beitrittskandidaten zuerkannt werde.