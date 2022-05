Olaf Scholz macht einen aufger├Ąumten, fast entspannten Eindruck, als er zum Gespr├Ąch in sein gro├čes, recht n├╝chternes Amtszimmer bittet. Der ukrainische Au├čenminister Dmytro Kuleba ist gerade in der N├Ąhe, sp├Ąter muss Scholz noch ein wichtiges Telefonat f├╝hren. Aber Stress ? Nein, davon ist trotz der dramatischen Weltlage wenig bis nichts zu sp├╝ren.

Olaf Scholz: Erst mal bin ich sehr froh, dass es ein kl├Ąrendes Gespr├Ąch zwischen Pr├Ąsident Selenskyj und dem Bundespr├Ąsidenten gegeben hat. Damit ist die Sache erledigt. Und es ist gut, dass sowohl die Bundestagspr├Ąsidentin als auch die Au├čenministerin in der vergangenen Woche in Kiew gewesen sind. Ich habe mit Wolodymyr Selenskyj in Br├╝ssel, Kiew und M├╝nchen gesprochen und viele Male telefoniert, zuletzt am Mittwoch.