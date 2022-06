Unmittelbar nach Kriegsbeginn hatte Scholz ein Tabu gebrochen: Seitdem werden deutsche Waffen in einen laufenden Krieg gegen eine Atommacht geliefert. Panzerf├Ąuste, Luftabwehrraketen, viele Millionen Schuss Munition. Aber was ist mit schweren Waffen wie Panzern oder Artilleriegesch├╝tzen?

Die andere Frage ist: Wird es weitere Zusagen f├╝r die Lieferung schwerer Waffen geben? Die Ukraine hat weiterhin eine lange Wunschliste. Scholz hat klargemacht, dass er sich von den Warnungen des russischen Pr├Ąsidenten Wladimir Putin vor weiteren Waffenlieferungen des Westens nicht beeindrucken lassen will. Deutschland werde "die Ukraine so lange unterst├╝tzen, wie das notwendig ist", sagte er am Montag in der ARD .

Das spiegelt die nach den j├╝ngsten Landtagswahlen einigerma├čen gereizte Stimmung in der Koalition wieder. W├Ąhrend SPD und FDP in Nordrhein-Westfalen ordentlich Federn lassen mussten, sind die Gr├╝nen obenauf. In einer am Dienstag ver├Âffentlichten Forsa-Umfrage fiel die SPD erstmals seit letztem August wieder unter die 20-Prozent-Marke. Im RTL/ntv-"Trendbarometer" landete sie mit 19 Prozent hinter der Union mit 29 Prozent und den Gr├╝nen mit 24 Prozent nur noch auf Platz 3. Auch das k├Ânnte den Ton in der Generaldebatte mitbestimmen.