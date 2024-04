So eindeutig stimmt das nicht. "Aggressiv kämpferisch" klingt, als müsste die AfD gleich eine Kampftruppe aufbauen. Wir haben über die Gewalttäter in ihren Reihen gesprochen, auch dafür gibt es also Indizien. Aber das zu beweisen, ist gar nicht nötig, um dieses Kriterium zu erfüllen. Das hat man unter anderem beim NPD-Verbotsverfahren gesehen.

Das Verbot ist damals gescheitert, weil die NPD dem Gericht zufolge inzwischen zu klein war, um der Demokratie wirklich gefährlich zu werden.

Genau. Später wurde der NPD trotzdem die Parteienfinanzierung entzogen. Das Spannende an den Entscheidungen ist, dass das Verfassungsgericht sehr deutlich gemacht hat, dass allein die Programmatik ausreichen kann, um auch den "aggressiv kämpferischen" Charakter zu belegen. Zum Beispiel durch die geplante Entrechtung von Menschen mit Migrationshintergrund.

Allerdings hatte die NPD ihre verfassungsfeindlichen Pläne im Parteiprogramm stehen. Das Programm der AfD dürfte hingegen nicht ausreichen, ihr das nachzuweisen.

Das stimmt. Aber auch da ist das NPD-Verfahren interessant. Das Verfassungsgericht hat sich nämlich nicht auf das Programm verlassen. Es hat Aussagen von Mitgliedern und Unterstützern herangezogen – unter der Voraussetzung, dass sich die Partei nicht deutlich von ihnen distanziert hat. Also hat das Gericht genau das getan, was es bei der AfD wohl auch tun müsste.

Wann wäre der richtige Zeitpunkt für einen Verbotsantrag? Das Verfahren in Münster könnte sich bis in den Juli hineinziehen. Wäre ein Antrag so kurz vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland klug?

Das sollte kein Kriterium sein. Entscheidend muss sein, ob man einen Antrag gut begründet stellen kann. Man muss sich wirklich sicher sein. Nur so kann man dem Vorwurf entgegentreten, Einfluss auf Wahlen nehmen zu wollen. Ohnehin würde ein Verbotsverfahren ja länger dauern.

Justizminister Marco Buschmann rechnet mit vier bis sechs Jahren.

Das sind Mutmaßungen. Bei der NPD hat sich das Verfassungsgericht aus meiner Sicht Zeit gelassen, weil die Partei so unbedeutend war. An anderer Stelle hat das Gericht gezeigt, dass es schnell entscheiden kann, wenn es geboten ist. Deswegen bin ich nicht so pessimistisch. Richtig ist, dass wir damit in anderthalb Jahren nicht durch sein werden.

Sie rechnen eher mit zwei bis vier Jahren?

Das hängt davon ab, ob ein Antrag gut vorbereitet wird. Wichtig ist in jedem Fall: Der gesellschaftliche Kampf gegen das Gedankengut, der natürlich mit einem Verbotsverfahren einhergehen muss, wird viel länger dauern.