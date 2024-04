Im März war Verteidigungsminister Boris Pistorius bei Ihnen in Dresden, was sogar einige Autogrammjägerinnen vor die Wahlkampfzentrale der SPD gelockt hat. Beim gemeinsamen Bürgerdialog am Abend haben Sie beide für eine starke Ukraine-Unterstützung und weitere Waffenlieferungen geworben. Ernten Sie mit Ihrer Ukraine-Haltung viel Unverständnis in Sachsen?

Mir spricht, glaube ich, niemand in Sachsen ab, dass ich ein Grundverständnis dafür habe, mit welchem Russlandbild die Menschen in Ostdeutschland sozialisiert wurden. Die Sowjetunion, vor allem in Gestalt von Michail Gorbatschow, hat den Ostdeutschen am Ende die Freiheit gebracht. Die deutsche Wiedervereinigung hätte ohne ihn nicht stattgefunden. Umso größer sind bei vielen die Enttäuschung und auch die Trauer über dieses Land, das jetzt einen fürchterlichen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Auch deswegen müssen wir mit unserer Haltung klar sein.

Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat vor Kurzem im Bundestag ein Einfrieren des Kriegs gefordert. Hat diese Rede Ihrem Wahlkampf in Sachsen geholfen oder geschadet?

Alle wünschen sich Frieden. Und wir sind uns alle einig, dass dieser Krieg am Ende diplomatisch gelöst werden muss. Aber um das zu erreichen, müssen wir die Ukraine weiter stärken, auch mit Waffenlieferungen. Putin hat doch deutlich gemacht, dass er derzeit nicht verhandeln will. Dieser Krieg muss so schnell wie möglich enden, aber zunächst müssen auch die Voraussetzungen dafür da sein. Einfache Antworten verbieten sich. Übrigens: Zu unterstellen, es gebe keine diplomatischen Bemühungen, ist unredlich.

Wird auch Karl Lauterbach nach Sachsen kommen?

Natürlich. Karl Lauterbach werde ich zeigen, wie sich eine Krankenhausreform in ländlichen Regionen auswirkt. Gerade die kleinen Kliniken auf dem Land leisten sehr gute Arbeit. Es ist enorm wichtig, dass diese von seiner Reform nicht benachteiligt werden.

Ist Lauterbach nicht ein rotes Tuch für viele Sachsen? Sie hatten selbst recht offen sein Cannabis-Gesetz kritisiert.

Die grundlegende Idee hinter dem Cannabis-Gesetz teile ich. Karl Lauterbach hat recht in der Diagnose, dass die bisherige Cannabis-Politik gescheitert ist. Leider wurde das Gesetz recht kurzfristig verabschiedet. Die Vorbereitung war schlecht, sodass wir nun bei der Umsetzung improvisieren müssen. Als Gesundheitsministerin schaue ich vor allem darauf, wie wir die Prävention und Aufklärung verbessern können, gerade bei jungen Menschen. Aber wie soll ich das mitten im laufenden Haushalt machen, ohne dass zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen? Wir werden das tun, so gut wir können, aber es ist klar, dass das nicht in einer Größenordnung stattfinden kann, die notwendig wäre.

Die AfD liegt in den Umfragen derzeit bei 34 Prozent, bei den Landtagswahlen könnte sie als stärkste Kraft hervorgehen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer warnte bereits vor einer Unregierbarkeit im Freistaat und vor Thüringer Verhältnissen. Droht Sachsen ab 1. September das Chaos?