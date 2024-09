Newsblog zu Landtagswahlen Thüringen: Keine Mehrheit für CDU, BSW und SPD Von dpa , reuters , afp , das , jaf , tos , jse , cck , mak , aj Aktualisiert am 02.09.2024 - 00:50 Uhr Lesedauer: 17 Min. Player wird geladen Bei der AfD-Wahlveranstaltung in Erfurt, von der Journalisten im Vorfeld ausgeschlossen wurden, war der Jubel groß. (Quelle: t-online) Kopiert News folgen

Die Wahllokale in Sachsen und Thüringen haben geschlossen. Alle Informationen zu den Wahlen in den beiden Bundesländern im Newsblog.

AfD- und BSW-Erfolge erschweren auch Regierungsbildung in Sachsen

00.46 Uhr: Auch Sachsen steht nach den Erfolgen der AfD und des BSW vor schwierigen Koalitionsverhandlungen. Zwar wurde nach dem vorläufigen Amtsergebnis die CDU stärkste Kraft, aber eine Koalitionsbildung dürfte auch dort nur unter Einbeziehungen der BSW-Partei von Sahra Wagenknecht möglich sein, die auf Anhieb zweistellige Ergebnisse in beiden östlichen Freistaaten erzielte. Hier lesen Sie die gesamten Ergebnisse.

Keine Mehrheit für Bündnis von CDU mit BSW und SPD in Thüringen

23.24 Uhr: Ein Bündnis von CDU mit BSW und SPD hat nach der Landtagswahl in Thüringen keine Mehrheit. Nach dem am Sonntag von der Landeswahlleitung in Erfurt veröffentlichten vorläufigen Ergebnis kamen die drei Parteien im neuen Landtag auf 44 von insgesamt 88 Sitzen, wodurch ihnen ein Mandat zur Mehrheit fehlt. Wahlsieger wurde die AfD, die künftig mit 32 Abgeordneten im Parlament sitzt.

Dem vorläufigen Ergebnis zufolge kam die AfD auf 32,8 Prozent. Erstmals wurde die in Teilen rechtsextremistische Partei damit stärkste Kraft bei einer Landtagswahl. Hier lesen Sie die gesamten Ergebnisse.

23 Uhr: Die Linke hat sich in Sachsen durch den Gewinn zweier Direktmandate den Einzug in den Landtag gesichert. Ihre Kandidierenden setzten sich nach Angaben der Landeswahlleitung am Sonntag in den Wahlkreisen Leipzig 1 und Leipzig 4 durch. Damit schafft die Partei den Einzug ins Landesparlament, obwohl sie laut Hochrechnungen bei der Landtagswahl an der Fünfprozenthürde scheiterte. Hier lesen Sie mehr über diese Sonderregel.

Ramelow holt bei Landtagswahl in Thüringen Direktmandat

21.59 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat bei der Landtagswahl sein Direktmandat verteidigt. Ramelow holt laut vorläufigem Ergebnis vom Sonntag 42,4 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Erfurt III. Bei den Zweitstimmen liegt die CDU mit 22,5 Prozent vorn.

CDU-Spitzenkandidat Voigt verliert Wahlkreis

21.42 Uhr: CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt verpasst bei der Landtagswahl in Thüringen das Direktmandat in seinem Wahlkreis. Er kommt im Saale-Holzland-Kreis II auf 37,4 Prozent der Erststimmen und liegt damit hinter der AfD-Kandidatin Wiebke Muhsal, die 39,2 Prozent der Stimmen erhält. Bei der Landtagswahl 2019 war Voigt noch als Direktkandidat in den Landtag eingezogen. Muhsal saß von 2014 bis 2019 schon einmal für die Partei im Landtag.

Kretschmer holt in Sachsen Direktmandat

21.20 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat mit 47,2 Prozent das Direktmandat im Wahlkreis Görlitz 2 gewonnen. Der AfD-Kandidat Sebastian Wippel bekommt 39,4 Prozent.

Bei diesen Wählern ist die AfD besonders beliebt

21.13 Uhr: Wer wählt wen in Sachsen und Thüringen? Die AfD gewinnt bei Männern – und besonders in Thüringen bei Jungwählern. Mehr dazu lesen Sie hier.

Von dieser Partei kommen die Wähler des BSW

21.09 Uhr: Das BSW ist ein großer Gewinner der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Die Daten zur Wählerwanderung zeigen, von welchen Parteien das BSW Wähler gewonnen hat. Mehr dazu lesen Sie hier.

Linke zieht wohl doch in Landtag in Sachsen ein