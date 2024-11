Habeck dachte im Sommer an Rückzug

12.30 Uhr: Vizekanzler Robert Habeck hat im Sommer nach eigenen Worten auch über einen Rückzug aus der Politik nachgedacht. Für die Niederlagen der Grünen etwa bei den Wahlen in Ostdeutschland sei auch seine Performance und die der Grünen in der Ampel-Regierung verantwortlich. "Ich weiß, dass auch ich Vertrauen verloren habe", sagt Habeck. Seine Antwort sei aber, "jetzt nicht zu kneifen, aus den Rückzugsgedanken keine Resignation werden zu lassen".

Habeck: "Sie ist der Grund für den Stillstand"

12.07 Uhr: Vizekanzler Robert Habeck warnt vor einer Rückkehr zu einem Regierungsbündnis aus Union und SPD nach der Bundestagswahl. Die Große Koalition sei der "Grund für die Liebesaffäre mit dem Status quo. Sie ist der Grund für den Stillstand". Habeck rechnet auch mit der Energiepolitik der Großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel ab, die Deutschland in eine Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen geführt habe. "Das ist die Ursache der Wirtschaftskrise der letzten Jahre", sagt Habeck. "Die Große Koalition hat uns wissentlich und willentlich in diese Abhängigkeit getrieben."

Habeck erklärt sich bereit für das Kanzleramt

Parteitag im Stream: Hier wird Habeck zum Kanzlerkandidaten

Baerbock: Grüne wollen Habeck als Bundeskanzler

11.38 Uhr: Wirtschaftsminister Robert Habeck tritt nach Worten von Außenministerin Annalena Baerbock als Kanzlerkandidat für die Grünen an. Habeck bewerbe sich als Kandidat für die Menschen in Deutschland. "Und wenn Sie wollen, auch als Ihr Kanzler", zitiert Baerbock aus seinem Bewerbungsvideo. "Und ja, lieber Robert, ich will genau das. Dich als Kanzler. Wir wollen das, Robert, als Kanzler für uns und die Menschen in diesem, in unserem wunderschönen Land."