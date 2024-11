Scholz-Interview in der ARD endet

Scholz über Merz: "Finde mich etwas cooler"

22.42 Uhr: Olaf Scholz erklärt, warum ihm die Kanzlerkandidatur Friedrich Merz' "recht" sei: "Ich finde mich etwas cooler, was Staatsangelegenheiten betrifft."

Scholz weicht Frage über Trump aus

22.29 Uhr: Miosga fragt Scholz, ob Trump eine Gefahr für die Demokratie sei. Scholz beantwortet die Frage nicht direkt und appelliert an die Zuversicht. Er habe großes Vertrauen in das amerikanische System. Dass der Trump-Vertraute Elon Musk ihn einen "Narr" genannt hat, ehre ihn, so Scholz. Kurz darauf sagt Scholz, er kommentiere keine Tech-Milliardäre.