Lindner will zweistelliges FDP-Ergebnis

19.05 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat für die Neuwahlen im Bund für seine Partei erneut ein zweistelliges Ergebnis als Ziel ausgegeben. Dies habe die FDP trotz sehr schlechter Umfragewerte im Vorfeld auch bei den Wahlen unter seiner Führung 2017 und 2021 geschafft, sagte Lindner am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin". "Und deshalb ist auch meine Ambition, jetzt wieder so zu kämpfen, dass wir ein zweistelliges Wahlergebnis haben."

Lindner nannte dabei einen Wert von "mehr als" zehn Prozent. Der 45-Jährige bekräftigte außerdem, er wolle auch in einer neuen Regierung wieder Finanzminister werden. In Umfragen kommt die FDP derzeit nur auf drei bis fünf Prozent und müsste wegen der Fünf-Prozent-Hürde um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen.

Darüber hinaus erklärte Lindner, die FDP würde im Bundestag auch nach dem Bruch der Ampel-Koalition für das Gesetz zur Eindämmung der sogenannten Kalten Progression stimmen. Es soll verhindern, dass Bürger durch den ansteigenden Steuertarif auch dann mehr an den Fiskus zahlen müssen, wenn ihre Gehaltserhöhung nur die Inflation ausgleicht. Zunächst müsse Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Parlament aber die Vertrauensfrage stellen und so eine Neuwahl ermöglichen. "Danach kann man sprechen über Vorhaben."

SPD-Fraktionschef nennt Bedingungen für frühere Vertrauensfrage

Nach dem "Tatort": TV-Interview mit Scholz steht an

17.02 Uhr: Am heutigen Sonntagabend gibt Bundeskanzler Olaf Scholz in der ARD ein längeres Interview. Das Gespräch wird um 21.45 Uhr in der Sendung "Caren Miosga" gezeigt. Die ARD kündigt das Gespräch mit dem Titel "Ampel-Aus und Trump-Comeback – Wie geht es weiter, Herr Bundeskanzler?" an.