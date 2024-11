Hamburger SPD-Politiker wollen Pistorius als Kanzlerkandidaten

Größte Stimmzetteldruckerei rät von Neuwahlen im Januar ab

7.19 Uhr: Deutschlands größte Stimmzetteldruckerei "Köllen Druck und Verlag" warnt vor einem Neuwahltermin bereits im Januar. Geschäftsführer Bastian Beeck betont im "Stern", die kurze Vorbereitungszeit könne die Fehleranfälligkeit der Wahl deutlich erhöhen. "Zwei bis drei Wochen mehr sollte man sich in jedem Fall Zeit nehmen", so Beeck.

Das Unternehmen "Köllen Druck und Verlag" beliefert einen Großteil der 11.000 deutschen Kommunen mit Stimmzetteln. In jedem Wahljahr werden in der Druckerei in Bonn Millionen Stimmzettel gedruckt und geliefert. Immer wieder würden dabei Fehler passieren, so Beeck. Das sei normal. Aber diesmal würde keine Zeit für Korrekturen bleiben.