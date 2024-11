Friedrich Merz hat allen Grund, gut gelaunt zu sein. Bei der Regierungserklärung im Bundestag fand an diesem Donnerstag der wohl umfangreichste Schlagabtausch der vergangenen Legislatur statt. Das Ergebnis: Olaf Scholz überzeugte nicht. Robert Habeck, der bei der bevorstehenden Bundestagswahl ebenfalls als Kanzlerkandidat ins Rennen ziehen will, hing wegen eines defekten Fliegers in Lissabon fest, konnte also gar nicht erst dabei sein. Und für das i-Tüpfelchen der guten Unterhaltung sorgte Markus Söder. Der schmettert dem Kanzler, der am Wochenende noch gesagt hatte, er sei im Vergleich zu Merz der "coolere" Wahlkämpfer, etwa entgegen: "Ich kenne keinen, der uncooler ist als Sie, Herr Scholz." Wer wissen will, wie der Wahlkampf wohl wird, dem war die Debatte als Vorschau sehr zu empfehlen.