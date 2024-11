Kopiert News folgen

Boris Pistorius verzichtet auf die Kanzlerkandidatur der SPD. Ein Bericht nennt den Grund für seine Entscheidung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Bericht: Das ist der Grund für Pistorius' Entscheidung

12.40 Uhr: Boris Pistorius soll sich mitunter aus privaten Gründen gegen eine mögliche SPD-Kanzlerkandidatur entschieden haben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Demnach verwies Pistorius am Donnerstagabend in einer Schalte mit SPD-Präsidium und der Fraktion, auf seine private Situation: Vor zehn Jahren habe er seine erste Frau an Krebs verloren, seit einem Jahr sei er wieder glücklich verheiratet. Für ihn gebe es noch anderes im Leben als Politik, schreibt die "Bild"-Zeitung, ohne Quellen zu nennen. Mehr zu seinem Privatleben lesen Sie hier.

Scholz holt im Kanzlerduell auf

10.09 Uhr: In einer aktuellen Umfrage des Politikbarometers macht Olaf Scholz im Vergleich zu seinem Konkurrenten Friedrich Merz Boden gut. Doch ein anderer SPD-Mann würde Merz deutlich hinter sich lassen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Dobrindt: "Debatte in SPD noch nicht beendet"

0.26 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt geht davon aus, dass der SPD nach der Entscheidung von Verteidigungsminister Boris Pistorius gegen eine Kanzlerkandidatur weiter unruhige Zeiten bevorstehen. "Die Debatte in der SPD ist natürlich noch nicht beendet", sagte er in der ZDF-Talkshow von Maybrit Illner. "Möglicherweise beginnt sie erst auch noch richtig." Es sei eine Entscheidung getroffen worden, "die in weiten Teilen der Parteibasis nicht geteilt wird", so Dobrindt weiter. Aber: "Das ist das Problem der SPD, nicht von uns."

Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte am Abend in einem Video mitgeteilt, dass für die Kanzlerkandidatur der SPD nicht zur Verfügung stehe. Bundeskanzler Olaf Scholz soll am kommenden Montag vom SPD-Vorstand als Kanzlerkandidat für die Neuwahl des Bundestags nominiert werden.

Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei sagte dem Berliner "Tagesspiegel", Scholz gehe aus dem Machtkampf zwar als Sieger, aber "katastrophal beschädigt" hervor. "Es ist deutlich geworden, dass große Teile der Partei und der Fraktion Olaf Scholz nicht weiter folgen wollen und ihm keinen Wahlsieg mehr zutrauen", so Frei.

Donnerstag, 21. November

Scholz soll Montag nominiert werden

22.04 Uhr: Nach dem Verzicht von Boris Pistorius soll Bundeskanzler Olaf Scholz am kommenden Montag vom SPD-Vorstand als Kanzlerkandidat für die Neuwahl des Bundestags nominiert werden. "Wir werden jetzt sehr schnell in den Gremien, Montag im Parteivorstand, dann auch Klarheit schaffen: Wir wollen mit Olaf Scholz in die nächste Wahlauseinandersetzung gehen", sagte der Parteivorsitzende Lars Klingbeil in Berlin.

Experte: "Scholz ist klar in der Außenseiterposition"

20.48 Uhr: Der Strategie- und Kommunikationsexperte Cornelius Winter erwartet nach dem Verzicht von Boris Pistorius in der K-Frage der SPD "einen klaren programmatischen Wahlkampf". In diesem müssten Person und Programm "so überzeugend wie möglich in Einklang gebracht werden", sagte Winter t-online. "In der SPD sind das vor allem die Fragen von Frieden und sozialer Gerechtigkeit. Mit Scholz sollte ein solch breit angelegter Themenwahlkampf möglich sein. Er hat die Kondition dafür schon einmal bewiesen", so Winter weiter.

Dennoch glaubt Winter, dass Scholz nur geringe Aussichten aufs Kanzleramt hat. "Die Chancen von Scholz zu gewinnen sind rein statistisch gesehen sehr gering. Er ist klar in der Außenseiterposition", sagt Winter. "Ein Game-Changer könnte für Scholz etwa die Entwicklung im Ukraine-Krieg oder auch Trumps Amtsantritt sein, auf den eine Reihe von unberechenbaren Entscheidungen folgen."

Winter hat derweil auch einen Rat an die Sozialdemokraten: "Auf einen Laschet-Effekt, auf Fehler des CDU-Kandidaten Merz, sollte die SPD nicht noch einmal hoffen."

Pistorius verzichtet auf Kanzlerkandidatur