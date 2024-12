Aktualisiert am 02.12.2024 - 01:23 Uhr

In der rot-grünen Restregierung eskaliert der Krach um die Ukraine-Politik. Da kommt Nancy Faeser mit einer vermeintlich düsteren Botschaft.

In der SPD wird gerade viel gewarnt. Nicht nur vor der CDU und deren Chef Friedrich Merz . Auch vor einem möglichen Krieg mit Russland . Beides hängt miteinander zusammen, wie die politische Konkurrenz der Sozialdemokraten meint. Am deutlichsten artikulierte dies nun der Grünen-Außenexperte Anton Hofreiter, ausgerechnet ein Mitglied der rot-grünen Restregierung.

"Der Kanzler spielt mit Ängsten in der Bevölkerung, um die Wahl zu gewinnen", sagte Anton Hofreiter, der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, dem "Tagesspiegel". "Ein solch absolut unverantwortliches Gerede, das am Ende nur Kremlchef Wladimir Putin hilft, können wir Grüne als Koalitionspartner nicht akzeptieren".

Scholz hatte auf der sogenannten "Wahlsieg"-Konferenz der SPD am Samstag davor gewarnt, dass mit der "Nuklearmacht" Russland kein "russisch Roulette" gespielt werden dürfe. Hofreiter warf dem Bundeskanzler nun vor, er verkehre "mit Hinweisen auf die Atommacht Russland seine vermeintliche Besonnenheit ins Gegenteil und schadet damit auch der Sicherheit Deutschlands".

Auch andere Grünen-Spitzenpolitiker machten der Scholz-SPD Vorwürfe im Hinblick auf den Ukraine-Kurs. "Es wäre wirklich besser, sich zu besinnen, die Ukraine ausreichend zu unterstützen und damit auch unsere Sicherheit zu schützen und einen nachhaltigen Frieden auf den Weg bringen zu können", schrieb Grünen-Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt bei X. Und die neue Grünenfraktionsvize Franziska Brantner warf Scholz vor, jüngst nicht an einem Treffen der nordischen und baltischen Staatschefs teilgenommen zu haben: "Wir haben hier eine Verantwortung in Europa."

In diese aufgeheizten Stimmung innerhalb der Koalition platzte am Sonntag SPD-Innenministerin Nancy Faeser mit der Aussage, Deutschland habe zu wenig Schutzbunker. Im Ernstfall sei das Land nicht ausreichend gewappnet, um den Bürgern genügend Schutzunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Man arbeite daher an einem Schutzkonzept, dieses sei aber noch nicht fertig, sagte sie dem "Handelsblatt".