Die Kameras knipsen, die AfD-Vorsitzenden aus Bund und Ländern lächeln. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke steht in der ersten Reihe, weit rechts außen. Nach ein paar Minuten unterbricht ein Pressesprecher das Shooting: "Das reicht jetzt." Höcke sieht sich in der mit Journalisten gut gefüllten Geschäftsstelle der AfD um. "Dann gehen wir mal in den hinteren Bereich", sagt er.

Die Chancen der AfD, zu regieren, stehen bei null – schließlich will niemand mit ihr koalieren. Und mit rund 20 Prozent in den Umfragen bleibt die absolute Mehrheit ein Fiebertraum, den selbst die AfD-Funktionäre immer seltener formulieren.

Doch 20 Prozent sind mehr, als die Grünen oder die SPD verbuchen. 20 Prozent, das bedeutet im Ampel-müden Deutschland: zweitstärkste Kraft. Eine Macht in der politischen Landschaft, die Koalitionen ohne sie in den Parlamenten immer schwieriger macht, die Regierungen immer wackliger. Und die mit Genuss von der Seitenlinie zuschaut.

Für Weidel aber ist dieser Tag vor allem die innerparteiliche Krönung. Sie ist für die AfD gleich mehrfaches Novum: die erste alleinige Spitzenkandidatin, die erste Kanzlerkandidatin, die erste Frau in dieser Position, die erste lesbische und im Ausland lebende noch dazu. Eigentlich eine Unwahrscheinlichkeit, ein Faszinosum, das in der Vergangenheit von Parteikollegen oft angegriffen und schon abgeschrieben wurde.

Beifall selbst von früheren Gegnern

Dieser Samstag aber zementiert ihren Sieg über alle innerparteilichen Widersacher. Er ist das Signal: Mehr Macht als Weidel hat in der chronisch zerstrittenen AfD niemand. Auch nicht Höcke, den Medien in der Vergangenheit immer wieder als "heimlichen Parteichef" bezeichneten.

Kurz bevor die Türen in der AfD-Geschäftsstelle in Berlin-Wittenau für die Journalisten geöffnet wurden, haben erst die Bundes-, dann die Landesvorsitzenden Weidel einstimmig zur Kanzlerkandidatin gewählt. Nicht eine Gegenstimme, keine Enthaltung. Niemand hätte es gewagt. Draußen protestieren Demonstranten mit Regenbogen-, SPD-, Linke- und Antifa-Flaggen: "Nie wieder Faschismus" steht auf einem großen Banner.

Bloß keine kritischen Fragen

Wie es zusammenpasse, dass der Slogan der AfD "Zeit für Deutschland" laute – Weidel selbst aber in der Schweiz lebe, fragt da ein Reporter. Es ist seit Jahren eine beliebte Frage. Denn Weidel, die Chefin der nationalistischen AfD, wohnt in der Schweiz, hat dort eine Lebensgefährtin und zwei Kinder, die auch in der Schweiz zur Schule gehen. Dennoch gibt sie Überlingen, den Wohnort ihrer Eltern in Baden-Württemberg, als Hauptwohnsitz in Deutschland an.