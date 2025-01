Sprechen wir über Innere Sicherheit. Der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg liegt jetzt knapp einen Monat zurück. Hätte er verhindert werden können?

Nicht alle Terrorakte können automatisch verhindert werden. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber wir können und müssen jetzt für die Zukunft aufklären, was hätte besser laufen können. Also: Welche Fehler wurden konkret vor Ort gemacht? Wie hätte die Sicherheit erhöht werden können? Aber vor allem auch: was können wir grundlegend ändern, um zu mehr Sicherheit zu gelangen? Wir sind der Überzeugung, dass wir stärkere Überwachungs- und Ermittlungsbefugnisse in Deutschland brauchen, wie beispielsweise die IP-Adressen-Speicherung.

Olaf Scholz will so schnell wie möglich noch einmal ein Sicherheitspaket auf den Weg bringen und dafür auch noch einmal auf die Union zugehen, weil sie sagen, das Thema müsse jetzt angegangen werden. Sind Sie offen dafür?

Wir sind offen für eine Zusammenarbeit, wenn sie sinnvoll ist. Das Sicherheitspaket, das die Ampel bisher vorgelegt hat, ist vollkommen unzureichend. Es müsste massiv ausgeweitet werden. Mein Eindruck ist nicht, dass die Innenministern Nancy Faeser dazu bereit wäre.

Bei dem Attentäter in Magdeburg handelte es sich um einen Arzt aus Saudi-Arabien, der den Islam offen kritisiert hat. Ist eine Debatte über Migration mit Blick auf diesen Fall angemessen?

Eine Debatte über Migration wird es immer geben, wenn ausländische Straftäter in Deutschland Anschläge begehen. Und ja, selbstverständlich muss auch in diesem Fall die Frage beantwortet werden, warum dieser Mann nach offensichtlich mehrfachen Auffälligkeiten immer noch in Deutschland war. Das ist ein legitimes Interesse unserer Gesellschaft, die sich vor ausländischer Kriminalität schützen will. Bislang ist da in Deutschland ganz offensichtlich zu wenig passiert. Das Schutzinteresse der Bevölkerung muss oberste Priorität haben, nicht der Schutz von ausländischen Straftätern.

Das Papier für Ihre bevorstehende Klausur in Kloster Seeon trägt den Titel "Law-und-Order". Demnach soll beispielsweise das Bleiberecht für Migranten nur noch dann da sein, wenn das Einkommen ausreichend ist. Wie wollen Sie das rechtlich umsetzen?