Parteivergleich: Union vorn, AfD stabil, Grüne verlieren

Im aktuellen Trendbarometer bleibt die AfD mit 19 Prozent stabil – ein Wert, den sie nun zum dritten Mal in Folge erreicht hat. Die Grünen hingegen verlieren einen Prozentpunkt und landen bei zwölf Prozent. FDP und Linke stagnieren bei je drei Prozent, womit beide Parteien derzeit an der Fünfprozenthürde scheitern würden. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bleibt ebenfalls bei vier Prozent und hätte damit weiterhin schlechte Chancen auf den Einzug in den Bundestag. Für sonstige Parteien würden aktuell zehn Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmen.