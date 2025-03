Milliardendeal: Motel One in neuen Händen

Bernhard Vogel ist tot Er brach Rekorde – im Osten und im Westen

Von dpa Aktualisiert am 03.03.2025 - 12:40 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Bernhard Vogel und Angela Merkel: Die damalige CDU-Chefin besuchte Vogel 2001 beim Landesparteitag in Thüringen. (Quelle: Martin Schutt/dpa)

Bernhard Vogel prägte als Ministerpräsident sowohl den Westen als auch den Osten Deutschlands. Nun ist der CDU-Politiker mit 92 Jahren verstorben.

Bernhard Vogel war ein Rekord-Regent: Der CDU-Politiker war der einzige Ministerpräsident, der sowohl ein Land in West- als auch in Ostdeutschland regierte. So lange wie er stand kein anderer Politiker in Deutschland an der Spitze von Landesregierungen. Bereits die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte ihm einst "historische Einmaligkeit" bescheinigt. Jetzt ist der gebürtige Göttinger im Alter von 92 Jahren gestorben.

Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und später von Thüringen hatte ursprünglich andere Pläne. "Auf die Idee, Politiker zu werden, war ich nie gekommen", sagte Vogel anlässlich seines 90. Geburtstags im Dezember 2022 in einer Art Lebensbilanz. Er studierte Politische Wissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaft in Heidelberg, als ihn Betriebsräte des BASF-Konzerns baten, für den Bundestag zu kandidieren. "Ich war allenfalls auf eine Periode angelegt."

Nachfolger Kohls

Sein Bruder Hans-Jochen (1926–2020) war da längst politisch aktiv – allerdings in der SPD: erst als Oberbürgermeister von München, später als Bundesjustizminister, Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender.

Der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl holte Bernhard Vogel dann nach Mainz – zunächst als Kultusminister, 1976 folgte er Kohl als Regierungschef. Mit einem bitteren "Gott schütze Rheinland-Pfalz" verabschiedete sich Vogel 1988 schweren Herzens von seinem Bundesland, nachdem er in der Landes-CDU einen Machtkampf verloren hatte. Rund zwölf Jahre hatte er an Rhein und Mosel regiert. Seine Partei profitierte nicht von Vogels Abgang, nach weiteren drei Jahren übernahmen die Sozialdemokraten die Macht – und halten sie bis heute.

"Das größte Abenteuer meines Lebens"

Vogel dagegen gelang nur wenige Jahre später ein politisches Comeback. 1992 wurde der Katholik nach dem Rücktritt des damaligen Thüringer Ministerpräsidenten Josef Duchac (CDU) in den Osten geschickt und startete dort eine zweite politische Karriere. "Die Idee, in einem anderen deutschen Land Ministerpräsident zu werden, war so abwegig, dass sie lange niemand hatte. Es war auch nicht mein Verdienst, sondern entsprach einer ungewöhnlichen historischen Situation."

Das Amt sei eine echte Herausforderung gewesen. "Mit der Wahl zum Ministerpräsidenten begann für mich das größte Abenteuer meines Lebens. Und das hatte ich mir nicht so schwierig vorgestellt." Die Beseitigung der Schäden von 40 Jahren DDR habe sich als kompliziert erwiesen. "Sie ist bis heute nicht in allen Bereichen abgeschlossen."

Vogel führte die Konrad-Adenauer-Stiftung

Sein Rückzug aus der aktiven Landespolitik erfolgte auf Raten. Ende 2000 übergab Vogel den Vorsitz der Thüringer CDU an Dieter Althaus. Er gebe "das Ruder nicht leichten Herzens aus der Hand", bekannte der Politikprofi damals. Dennoch leitete Vogel frühzeitig auch den Wechsel an der Regierungsspitze ein.

Althaus löste ihn 2003 auch als Ministerpräsident ab. Dass mit Bodo Ramelow im Jahr 2014 in Thüringen erstmals ein Linkspolitiker zum Ministerpräsidenten eines Bundeslands gewählt wurde und die CDU dort eine ziemliche Talfahrt hinlegte, dürfte Vogel besonders geschmerzt haben.

Niemand war länger Ministerpräsiedent