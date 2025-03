Bei den Grünen geht es gerade oft um zwei Zahlen. Die eine lautet 20,5. So viel Prozent haben sie bei der Europawahl 2019 bekommen, ihrem besten Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl. Die andere ist 11,6 Prozent. Das ist das enttäuschende Ergebnis der Bundestagswahl nach einem Wahlkampf mit dem Mann an der Spitze, dem viele Grüne zugetraut haben, mehr Menschen anzusprechen: Robert Habeck .

Was ist 2019 besser gelaufen als jetzt? Und wie können die Grünen an die alten Erfolge anknüpfen? Das sind die Fragen, die in der Partei gerade diskutiert werden. Der Parteilinke Sven Giegold hat beide Wahlen in führender Position erlebt. Er war lange Europaabgeordneter, ist dann Habecks Staatssekretär im Wirtschaftsministerium geworden und nun seit November stellvertretender Bundesvorsitzender. Er sagt: "Wir müssen lebendig und kräftig und schärfer werden."

Also die vielbeschworene Mitte. Was ist da passiert vor zwei Jahren?

Nein, denn wir haben in der Bundesregierung ja den Streckbetrieb beschlossen, also die Atomkraftwerke über das eigentliche Ausstiegsdatum hinaus mit den vorhandenen Brennstäben zu Ende betrieben. Heute sehen wir, wie unverträglich Atomenergie und erneuerbare Energien eigentlich sind, weil wir solche unflexiblen Grundlastkraftwerke in immer mehr Stunden gar nicht gebrauchen können. Denn die Erneuerbaren sind dann im Überfluss vorhanden. Doch in der Energiekrise war der schmerzhafte Weg in der Koalition zu dieser Entscheidung natürlich ein Problem.