Siebzig Minuten dauerte die Vorstellung des neuen Koalitionsvertrags am Mittwoch in Berlin . Danach war die Opposition dran. Grünen-Chefin Franziska Brantner bilanzierte mit Blick auf das 500-Milliarden-Sondervermögen der neuen Regierung: "Diese Koalition hat Geld wie Heu, aber Ideen wie Stroh."

Blasel nahm zugleich die eigene Partei in die Pflicht. Nun seien die Grünen in der Opposition gefragt, sagte er und mahnte: "Niemand braucht eine SPD, die den 8-Stunden-Tag abschafft, aber alle Beschäftigten brauchen eine Grüne Partei, die sich für ihre Rechte, Löhne und Lebensgrundlage einsetzt."

Auch vermisste der Grünen-Politiker echtes Engagement beim Klimaschutz. "Echte Totalverweigerer in Deutschland findet man in Deutschland nur am neuen Kabinettstisch. Nämlich immer dann, wenn es um Klimaschutz geht", so Blasel.