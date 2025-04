Kein Ministerposten für CDU-Politiker? Klingbeil wirft Spahn Foulspiel vor

Von t-online , fho Aktualisiert am 18.04.2025 - 02:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Lars Klingbeil (r.) und Jens Spahn zu Zeiten der vergangenen GroKo: Jetzt kritisiert der SPD-Chef den CDU-Politiker wegen Äußerungen zum Umgang mit der AfD. (Quelle: Florian Gaertner/photothek.net/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der CDU-Politiker Jens Spahn wird in politischen Kreisen derzeit oft genannt. Allerdings nicht unbedingt zu seinem Vorteil.

Der stellvertretende Unions-Fraktionschef Jens Spahn hatte sich in den vergangenen Tagen Kritik ausgesetzt, als er vorschlug, mit der AfD bei organisatorischen Fragen im Bundestag so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien. Der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich nun eingeschaltet und die Debatte über den Umgang mit der AfD als unnötig kritisiert. "Ich bin irritiert über diese Diskussion, die unnötig und falsch ist. Jens Spahn und andere in der Union sollten sich darauf konzentrieren, was wir für unser Land erreichen wollen", sagte Klingbeil der Funke Mediengruppe.

"Das ist übrigens auch ein Foulspiel gegen Friedrich Merz, wenn solche Debatten in der Union gestartet werden, kurz nachdem er mit uns einen Koalitionsvertrag ausgehandelt hat", sagte Klingbeil. In der Union seien offenkundig noch nicht alle in dem Modus angekommen, dieses Land gestalten und regieren zu wollen.

Welchen Topjob bekommt Spahn?

Die AfD-Debatte ist nicht das einzige Feld, das der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn derzeit bestellen muss. Denn eventuell wird es nichts mit einem weiteren Ministerposten. Die Personaldiskussionen in und um die Union gehen munter weiter, offizielle Stellungnahmen gibt es zur Kabinettsbesetzung keine.

Eigentlich galt ein Name dabei als gesichert: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wähnten viele bereits seit dem Wahlsieg als künftigen Wirtschaftsminister. Doch dem erteilte Linnemann am Dienstag eine Absage. Mehr zu den Hintergründen lesen Sie hier.

Jens Spahn: Er bereitet sich vor

Als Alternative wurde unter anderem Spahn gehandelt. Immerhin war er zuletzt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender auch für Wirtschaftsthemen zuständig. Doch Gerüchten zufolge soll Spahn einen anderen Topposten bekommen. Wie die "Bild" unter Berufung auf hochrangige Unionskreise berichtet, soll Spahn den Fraktionsvorsitz übernehmen.

Aus Unionskreisen in Berlin gab es keine Bestätigung dafür. Merz und Söder würden "zu gegebener Zeit" einen Vorschlag machen, hieß es am Abend lediglich. Dem müssen die 208 Abgeordneten von CDU und CSU dann noch zustimmen. Die CSU in München wollte keine Stellungnahme zu dem Bericht abgeben.

Frei könnte Spahn Konkurrenz machen

Derzeit wird die Unions-Fraktion von Merz geleitet, der am 6. Mai vom Bundestag zum Kanzler gewählt werden soll. Voraussetzung ist, dass ein kleiner Parteitag der CDU am 28. April und die Mitglieder der SPD bis zum 29. April dem Koalitionsvertrag zustimmen. Der CSU-Vorstand hat ihn bereits angenommen. Über die personellen Möglichkeiten eines Kabinetts kursieren im politischen Berlin gleich mehrere Namenslisten.