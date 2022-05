09.37 Uhr: Merz wirft Scholz zudem vor, er habe keine klare Position zu einem EU-Beitritt der Ukraine. Auch habe der Kanzler bisher dem Land keine Sicherheitsgarantien zugesagt, falls der Krieg mit Russland endet. Heute wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, um zu diesen Themen Stellung zu beziehen. Das hat Scholz aus der Sicht von Merz aber nicht getan.

09.34 Uhr: Stattdessen habe Deutschland die Lieferung des Gepard-Panzers angekündigt. Allerdings fehle dem Panzer offensichtlich die Munition. Auch sei Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) mit ihrem Amt überfordert: "Trennen Sie sich von dieser Ministerin so schnell wie möglich", empfiehlt Merz dem Kanzler.

09.32 Uhr: Gleichzeitig müsse die Ukraine weiter militärisch unterstützt werden. Der CDU-Politiker wirft allerdings Scholz vor, dass Deutschland "so gut wie nichts" in den letzten Wochen an das Land geliefert habe. "Was treiben sie denn das für ein Spiel?", fragt Merz den Kanzler.

09.31 Uhr: Merz betont, dass man der Ukraine weiter humanitär helfen müsse. Er dankt den vielen Einrichtungen und Freiwilligen, die etwa in Deutschland geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben.

09.29 Uhr: Merz wirft dem Bundeskanzler vor, er habe die Reisen von zahlreichen Politikern in die Ukraine kritisiert. Auch Merz selbst war zuletzt in die Ukraine gereist, aber auch Politiker der Ampelparteien. Scholz hat bisher keine konkreten Pläne für einen Besuch in Kiew.

09.29 Uhr: Die Rede des Kanzlers ist beendet. Als nächstes spricht nun Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU).

09.26 Uhr: Die Folgen des Krieges treffe auch Deutschland, das habe der Kanzler bereits zu Beginn des Kriegs gesagt. Scholz ist allerdings überzeugt, dass man die Folgen bewältigen werde.

09.23 Uhr: Scholz dankt dem Bundestag bei der Unterstützung bei verschiedenen Entlastungsprogrammen für die Bundesbürger. Dazu gehört etwa das geplante Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Zudem macht der Kanzler deutlich, dass man sich von russischer Energie unabhängig machen wolle. Auf dem kommenden EU-Gipfel wolle man neue Möglichkeiten auslosten, wie stärker auf erneuerbare Energien gesetzt werden kann.

09.22 Uhr: "Der westliche Balkan gehört in die Europäische Union", macht der Kanzler deutlich. Das wolle er auch in einer geplanten Reise in den kommenden in der Region erklären.

09.20 Uhr: "Früher als später wird der Krieg enden", ist sich der Kanzler sicher. Dafür werde man die Ukraine weiter unterstützen.

09.18 Uhr: Wie genau Deutschland seine Verteidigungsfähigkeit steigert, will man auch auf dem Sondergipfel mit den anderen EU-Staaten diskutieren.