Wer ist schuld am Tankrabatt? Wir nicht, beteuert Gr├╝nen-Chef Nouripour bei "Markus Lanz" und behauptet: Lindner war es. Altmaier sieht sich unterdessen von allen Seiten angegriffen: "Herr Lanz, haben Sie mir zugeh├Ârt?"

Beim Tanken endet f├╝r die FDP und Gr├╝ne offenbar der Koalitionsfriede. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat erst am Dienstag bei "Maischberger" gesagt, mit seiner Idee zu Beihilfen f├╝r Gro├čh├Ąndler w├Ąre die Steuersenkung im vollen Umfang an die Verbraucher weitergereicht worden. Aber: "Das war in der Koalition aufgrund der Gr├╝nen nicht durchsetzbar."