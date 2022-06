RegierungserklÀrung Scholz: "Partnerschaft mit Russland unvorstellbar" Von dpa , afp Aktualisiert am 22.06.2022 - 16:55 Uhr Lesedauer: 4 Min. Olaf Scholz: Der Bundeskanzler gibt an diesem Mittwochnachmittag eine RegierungserklÀrung im Bundestag ab. (Quelle: Xander Heinl/imago-images-bilder)

In wenigen Tagen stehen Gipfeltreffen von EU, G7 und Nato an. Kanzler Olaf Scholz erklÀrt, wie sich Deutschland dabei positionieren will.

Kanzler Olaf Scholz erwartet vom Nato-Gipfel in Madrid angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ein Signal des Zusammenhalts und der Entschlossenheit. "Eine Partnerschaft mit Russland, wie sie noch das Strategische Konzept von 2010 als Ziel ausgegeben hat, ist mit Putins aggressivem, imperialistischem Russland auf absehbare Zeit unvorstellbar", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in einer RegierungserklÀrung zu den anstehenden Gipfeltreffen der EuropÀischen Union, der G7-Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien und der Nato im Bundestag in Berlin.

Zugleich warnte der Bundeskanzler, daraus falsche SchlĂŒsse zu ziehen. "Es wĂ€re unklug, unsererseits die Nato-Russland-Grundakte aufzukĂŒndigen", sagte er. Das wĂŒrde dem russischen PrĂ€sidenten Wladimir Putin und dessen Propaganda nur in die HĂ€nde spielen.

Scholz: "Daran soll Putin immer wieder erinnert werden"

Die Grundakte bekrĂ€ftige genau die Prinzipien, gegen die Putin so eklatant verstoße: den Verzicht auf Gewalt, die Achtung von Grenzen, die SouverĂ€nitĂ€t unabhĂ€ngiger Staaten. Daran solle Putin immer wieder erinnert werden.

In der Nato-Russland-Grundakte von 1997 hatte sich die Nato auch verpflichtet, auf die dauerhafte Stationierung "substanzieller Kampftruppen" im östlichen BĂŒndnisgebiet zu verzichten. Die geplante langfristige VerstĂ€rkung der Nato-PrĂ€senz an der Ostflanke könnte die Spannungen mit Russland weiter verstĂ€rken. Beim Nato-Gipfel vom 28. bis zum 30. Juni in Madrid wollen die BĂŒndnispartner unter anderem ĂŒber ein neues strategisches Konzept beraten.