Bundeskanzler Scholz stellt sich im Sommerinterview Fragen von Bürgern

Der Kanzler wiederholte in diesem Zusammenhang seine Forderung, dass es einen Diktatfrieden f├╝r die Ukraine nicht geben d├╝rfe, ebenso wenig wie eine bedingungslose Kapitulation. Das habe er in Gespr├Ąchen mit dem russischen Pr├Ąsidenten Putin deutlich gemacht. Auch in dieser Fragerunde wurde er auf die m├Âglichen Sicherheitsgarantien f├╝r die Ukraine angesprochen. Man diskutiere mit engen Freunden, wie diese aussehen k├Ânnten, so Scholz. "Aber es wird nicht das Gleiche sein wie bei einem Nato-Mitglied." Sanktionen spielten dabei eine gro├če Rolle.