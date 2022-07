Mehr als 11.000 VertrÀge im Jahr

Auch bei Jakob Nilles bilden sich Falten auf der hohen Stirn, wenn die Sprache auf die "Stabsabteilung J" kommt, das Justitiariat, und die Frage, welchen Stellenwert Absicherung gegen Fehler hat. Er verweist aber auch auch darauf, wie viel gut laufe: Mehr als 11.000 VertrĂ€ge im Jahr werden abgeschlossen, und nur von einem Bruchteil bekommt die Öffentlichkeit etwas mit. "Und dann meinen Leute, hier wĂŒrden nur Blöde sitzen, die nichts auf die Reihe bekommen."

So bekam er kurz nach der Merz-Äußerung einen Anruf von einem empörten BAAINBw-Beamten: "Der hatte am Samstag zuvor bis 23.30 Uhr im BĂŒro gesessen, um Lieferungen in die Ukraine möglich zu machen. DafĂŒr gibt es nichts, aber viele Leute brennen fĂŒr ihre Aufgabe." Und das Licht brennt abends oft lange in BĂŒros an den verschiedenen Standorten.

Es sind allerdings auch rund 1.000 Posten unbesetzt, vor allem im gehobenen technischen Dienst. Spezialisten fĂŒr IT, Luft- und Raumfahrttechnik findet die Behörde nicht so leicht, wĂ€hrend der Chef des Finanzamts schimpft, wie viel Personal zum attraktiveren Arbeitgeber Bundesamt abwandert.

Als Mitverantwortlichen fĂŒr die schleppende Beschaffung macht man im Amt auch die Industrie verantwortlich. Vor der Auftragsvergabe sei die Wirtschaft sehr bemĂŒht. "Danach stehen Sie manchmal hinten an", sagt Gewerkschafter Milles. Das habe manchmal GrĂŒnde, Personalmangel und LieferengpĂ€sse gibt es auch dort. Im Amt kam es aber dennoch gut an, als VizeprĂ€sidentin Annette Lehnigk-Emden in einem Tweet deutlich wurde: "Die Frage der rechtzeitigen Lieferung ist nicht eine, die das Amt verantworten muss, sondern der Lieferant."

Wie die Industrie Prozesse verschleppt

In der Praxis sieht das anders aus, erzĂ€hlen Mitarbeiter im Amt. Wenn Fristen fĂŒr Auslieferungen nĂ€her rĂŒcken und Abnahmen noch fehlen, stehe man bei den Industriepartnern auf der Matte, erinnere, mahne, drĂ€nge, erzĂ€hlt ein Mitarbeiter. "Sie können aber nicht so deutlich werden, wie man das privat bei einem Auftragnehmer wird. Die öffentliche Hand hat einen sehr langen Geduldsfaden." Kann man das dem Amt vorwerfen?

Der Beamte, der nicht namentlich genannt werden, erzĂ€hlt nun die Geschichte von Problemen mit DrehflĂŒglern von Airbus und einer angedrohten Konventionalstrafe. "Es meldeten sich VorstĂ€nde bei der Regierung, drohten, dass das ArbeitsplĂ€tze kosten wird. Aus Berlin kommt bei uns wieder an, dass eine Konventionalstrafe keine Option ist." So lĂ€sst sich schlecht Druck machen.

Doch Verzögerungen kommen auch aus dem Wechselspiel mit einem anderen Amt. Der Ablauf bei der Beschaffung ist so, dass das Planungsamt der Bundeswehr sogenannte FĂ€higkeitslĂŒcken feststellt. Dem Beschaffungsamt teilt es mit, was gebraucht wird. "Im BAAINBw wird anschließend ein Lastenheft erarbeitet. Aber dann kommen Vertreter der Industrie wieder zu den Soldaten und werben, was alles noch möglich wĂ€re", sagt Milles.