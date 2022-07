Alternative Grundeinkommen? Hartz-IV-Sanktionen: "Die Aussetzung war überfällig"

"Man kann ein Existenzminimum nicht mehr k├╝rzen"

"Ich habe es selber so oft miterlebt, wie der Umgang vonseiten des Jobcenters ist. Da war kein F├╝nkchen Respekt dem 'Kunden' gegen├╝ber." Klar gebe es auf beiden Seiten solche und solche, "aber da ich sehr vielen Leistungsempf├Ąngern als Beistand half, sah ich die schlechten Seiten von Jobcentern." Gute und freundliche Sachbearbeiter waren ihrer Erfahrung nach die Ausnahme.

"Jeder kann etwas zu diesem System beitragen"

"Ein Sozialsystem wird getragen von der Gesellschaft. Dieses baut auf der Solidarit├Ąt unter den in der Gesellschaft lebenden Personen auf. Meiner Meinung kann jeder etwas zu diesem System beitragen", schreibt t-online-Leser Ulrich Kaiser .

"Nur wenn man dieses ausnutzt und man meint, dass es ohne das Miteinander geht, dann l├Ąuft etwas schief. Jeder kann etwas f├╝r ein Miteinander tun ÔÇô und wenn es Hilfe f├╝r ├ältere ist oder f├╝r Sauberkeit in meinem Umfeld zu sorgen."

"Das B├╝rgergeld ist ├╝berf├Ąllig"

Dadurch sei er an seiner Belastungsgrenze. Dabei f├╝hle Marcus von Prondzinski sich wohl in seinem Job, von dem er hofft, dass er irgendwann existenzsichernd ist. "Es ist erniedrigend genug, sein Verm├Âgen offenzulegen. Niemand braucht eine K├╝rzung des Existenzminimums, wenn er psychisch am Ende ist und mal einen Termin verpasst."