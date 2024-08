Als Sicherheitspolitiker ist man immer ein Stück weit auch Außenpolitiker. Das geht gar nicht anders, da ich ja auswärtige Beziehungen zu meinen Amtskollegen pflegen will und muss. Es gibt inhaltliche Überschneidungen, aber auch viele Unterschiede. Als Verteidigungsminister muss ich immer auch Außenpolitik mitdenken.

Wenn Sie auf die drei Stationen zurückblicken: Was ist die wichtigste Erfahrung, die Sie mitnehmen?

Von Hawaii über Südkorea bis in die Philippinen habe ich überall dieselben Reaktionen erlebt: Was wir mit unserem Engagement jetzt angestoßen haben und was in Deutschland von manchen belächelt oder sogar infrage gestellt wird, wird dort äußerst wertgeschätzt. Nicht nur als Symbol, sondern als echter und ernst zu nehmender Beitrag.

Ich glaube, wir müssen uns ehrlich machen. Verteidigungsminister Boris Pistorius

Zum Beispiel?

Der Kommandierende der amerikanischen Indopazifik-Flotte, Admiral Paparo, hat mir in Pearl Harbor gesagt: Was ihr hier mit eurem Beitrag leistet, ist in der Außenwirkung sogar noch fünfmal stärker. So wichtig sei unser Beitrag. Mich hat zudem die zugewandte Art gefreut, mit der ich empfangen wurde. Dass die Philippinen, ein streng katholisches Land, ihr Empfangsprogramm an einem Sonntag durchgezogen haben oder dass mich der philippinische Präsident morgens um neun an einem Montag empfängt, zeigt vor allem eines: dass wir als Partner eine Rolle spielen.

Hat Sie etwas zum Nachdenken gebracht?

Ja, aber dazu kann ich öffentlich nichts sagen. Ich muss das erst mal sacken lassen und für mich verarbeiten.

In wenigen Stunden landen Sie wieder in Berlin, wo der Haushaltsstreit von neuem beginnt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat Ihnen in einem Interview erneut vorgeworfen, den Nachweis nicht erbracht zu haben, warum Sie einen deutlich höheren Wehretat brauchen. Was genau haben Sie denn nicht nachgewiesen?

Das müssen Sie ihn fragen. Der Finanzminister kennt alle Zahlen aus meinem Haus und die entsprechenden Nachweise der militärischen Fähigkeitslücken, die wir dringend schließen müssen. Vielleicht schaut er noch mal nach, wenn er unsicher ist.

Lindner sagte in dem Interview auch, dass man jetzt mehr Geld für harte Sicherheit und die Bundeswehr ausgeben müsse – obwohl er Ihre Forderung doch gerade erst abserviert hatte. Verstehen Sie Lindners Logik?

Ich freue mich, wenn er nun zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Jetzt kann er zeigen, dass er es ernst meint.