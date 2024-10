Zentrale Orte in Berlins Stadtmitte sind für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Die deutschen Behörden ziehen gemeinsam mit dem Secret Service alle Register, um den Schutz des US-Präsidenten zu gewährleisten. Es ist Joe Bidens erster und wohl einziger Besuch als Amtsinhaber in der deutschen Hauptstadt. Der Konvoi, mit dem sich Biden durch Berlin fortbewegt, ist ein einzigartiges Schauspiel militärischer Präzision.

Wann kommt Joe Biden nach Berlin?

Der US-Präsident soll am Donnerstagabend um 22 Uhr am Flughafen BER landen. Ursprünglich war ein zweieinhalb tägiger Staatsbesuch in Berlin und auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz geplant gewesen, wo eine hochrangige Ukraine-Konferenz angesetzt war. Dabei wäre er laut Bundespräsidialamt mit "den höchsten protokollarischen Ehren in Deutschland empfangen" worden. Doch dann fegte Hurrikan "Milton" über Teile der USA und Biden blieb zu Hause. Nun ist nur ein Tag für den Besuch vorgesehen. Biden soll am Freitagabend schon wieder abreisen, die Unterstützer-Konferenz bleibt auf unbestimmte Zeit verschoben.