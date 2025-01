Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Elon Musk liebt es unflätig, Donald Trump auch. Der reichste und der mächtigste Mann der Welt: zwei Buddys, ein Albtraum?

Elon Musk hat unseren Bundespräsidenten einen "antidemokratischen Tyrannen" genannt. Rolf Mützenich, Fraktionschef der SPD und Parteifreund von Frank-Walter Steinmeier, legte umgehend Protest ein und stellte fest, damit sei eine Grenze zwischen befreundeten Staaten überschritten worden. SPD-Parteichef Lars Klingbeil meinte, Musk wolle den Gang der Weltpolitik beeinflussen: "Das geht gar nicht."

Waren Sie auch empört, als Sie von Musks Post hörten? Ich nicht, ich musste spontan lachen. Weil man Steinmeier manches vorwerfen kann: dass seine Reden schrecklich uninspiriert sind, dass er der langweiligste Präsident ist, den dieses Land je hatte. Aber ein Tyrann? Dafür fehlt dem Mann doch jegliches Talent, ganz zu schweigen von den Untertanen, die er auch nicht hat. Steinmeier einen antidemokratischen Tyrannen zu nennen, ist ungefähr so überzeugend, wie Elon Musk gutes Benehmen zu bescheinigen.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Nach Stationen in Brüssel, Berlin und Frankfurt lebt Vorkötter wieder in Stuttgart. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, wo man das offene Wort schätzt und die Politik nicht einfach den Politikern überlässt. Bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Statesman".

Also, das ist grober Unfug. Trotzdem verdient der Anlass der Debatte (so nennt man den Austausch von Gemeinheiten auf X) Aufmerksamkeit. Als Steinmeier den Bundestag auflöste und den Weg für die Neuwahl freimachte, hielt er, typisch Steinmeier, eine salbungsvolle Ansprache. Einflussnahme auf Wahlen von außen, so raunte der Präsident, sei eine Gefahr für die Demokratie. Dann wurde er deutlicher: Offen und unverhohlen werde diese Einflussnahme auf der Plattform X betrieben. Das war kein Like für Elon Musk.

Steinmeiers Motiv lag auf der Hand. Musk hatte kurz vor Weihnachten auf seiner Plattform geschrieben, nur die AfD könne Deutschland retten. Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt titulierte er Olaf Scholz als "incompetent fool", als unfähigen Dummkopf. Zur Belohnung durfte er in Springers "Welt" noch einmal genau aufschreiben, was er an der AfD so toll findet. Alice Weidel hat sich über die Feiertage bestimmt einen Tesla bestellt. Thank you, Elon.

Darf der das?

Seitdem herrscht ein ordentlicher Medienkrawall. Das ist doch übergriffig, wenn ein Tech-Milliardär seine Meinung über die deutsche Regierung sagt! Darf eine Zeitungsredaktion seinen Gastbeitrag drucken, obwohl er ein Tech-Milliardär ist und den Verleger kennt? Wenn Scholz in einer französischen Zeitung eine Wahlempfehlung für Emmanuel Macron abgegeben hätte, wäre das dann auch eine Einmischung?

Musk erscheint in dieser Aufregung als aus dem Ruder gelaufener Möchtegern-Politiker, zudem als Macho ohne Impulskontrolle. Parteistrategen fragen sich, ob der Mann ein Risiko für den eigenen Wahlkampf sei. Einer der wenigen, die über den tagesaktuellen Meinungskampf hinaus denken, ist Robert Habeck. Musks Attacken hätten Logik und System, sagte er. Sie zielten auf die Schwächung der EU. Diese Analyse klingt überraschend, aber sie ist zutreffend. Um die Geschichte hinter der Geschichte zu erkennen, müssen wir nur die jüngere Vergangenheit Revue passieren lassen.

Elon Musk und Donald Trump wurden im Oktober 2024 beste Buddys. Musk tauchte unverhofft auf, als Trump im Wahlkampf nach Butler in Pennsylvania zurückkehrte; dort war er drei Monate zuvor dem Anschlag auf sein Leben nur knapp entgangen. Musk trug eine "MAGA"-Kappe, die Fotografen hielten den historischen Handshake zwischen dem reichsten Mann der Welt und dem künftig wieder mächtigsten Mann der Welt fest. Seitdem sind die beiden Brüder im Geiste – und im Geschäft.

Der Staat als grundsätzliche Zumutung

Musk ist politisch im libertären Lager zu verorten. Die Libertären empfinden den Staat grundsätzlich als Zumutung. Für Trump soll Musk den US-Staat jetzt aufs Nötigste schrumpfen. Musk nennt sich selbst einen "Absolutisten der freien Meinung". 2022 kaufte er Twitter, heute X – auf seiner Plattform darf jeder alles sagen. Fakten sind irrelevant, Lügen gehören zur Freiheit. Trump war wegen seiner offenkundigen Lügen auf Twitter gesperrt worden, Musk rehabilitierte ihn.

Kürzlich wurde eine Direktnachricht Trumps an Musk versehentlich für die ganze Welt sichtbar: "Wo bist du? Wir vermissen dich." Bill Gates bitte um ein Treffen, schrieb Trump, noch am gleichen Abend in Mar-a-Lago. Bill Gates, Microsoft-Gründer. Der große Wohltäter, der die Welt zu einem besseren Ort machen will. Mit Donald Trump?

Die Nerds gehen vor Trump auf die Knie