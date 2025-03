Dieses Problem kann Geld allein nicht lösen

Das bestätigte die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) erst am Dienstag bei der Vorstellung des Wehrberichts für das Jahr 2024: Einiges habe sich verbessert, doch es gebe akuten Personalmangel, die Truppe sei "an der Belastungsgrenze". Viele Kasernen seien marode. Beim Material fehle es der Bundeswehr außerdem "nach wie vor an allem", so Högl. Wohlgemerkt: "an allem" – nicht: "an vielem" oder: "an manchem". Nicht mächtig klingt das, sondern mächtig ausgezehrt.