+ Ukraine-Krieg im Newsblog + | AKW Saporischschja: Feuerpause in Sicht?

London: Moskaus Pläne für Anschluss Donezks weit fortgeschritten

9.18 Uhr: Russlands Pläne für ein Referendum in der ukrainischen Region Donezk über den Anschluss an die Russische Föderation sind nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten wohl weit fortgeschritten. Ob in Moskau bereits abschließend entschieden ist, eine solche Volksbefragung abzuhalten, sei aber noch nicht klar, hieß es am Montag in dem täglichen Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums zum Ukraine-Krieg.

Dass die Region noch immer nicht vollständig unter russischer Kontrolle stehe, werde vom Kreml wahrscheinlich als Rückschlag für dessen "maximalistischen Ziele in der Ukraine" betrachtet, so die Experten weiter.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar veröffentlicht die britische Regierung regelmäßig Geheimdienstinformationen zu dessen Verlauf. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.

Ukrainischer Kampfjetpilot stirbt wenige Tage nach Auszeichnung

7.21 Uhr: Er galt als einer der besten Flieger der ukrainischen Armee, nun ist er tot: Der ukrainische Kampfjetpilot Anton Lystopad ist im Krieg ums Leben gekommen. Lystopad wurde 2019 als bester Pilot der Luftwaffe ausgezeichnet.

Erst vor wenigen Tagen erhielt er von Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Orden dritten Grades für seinen Mut. In einem Facebook-Post schreibt Lystopads Ausbildungsstätte in Ivano-Frankiwsk im Westen der Ukraine: "Er starb bei der Verteidigung des ukrainischen Staates." Zunächst hatte "Kyiv Independent" davon berichtet.

Die Nacht im Überblick: Putin schickt Brief an Kim Jong Un

5 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben Nordkoreas den Wunsch nach einem Ausbau der Beziehungen beider Länder geäußert. In einem Brief zum Tag der Befreiung Nordkoreas habe Putin Staatschef Kim Jong Un mitgeteilt, engere Verbindungen lägen in beiderseitigem Interesse, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag (Ortszeit). Hier lesen Sie eine Übersicht über die Geschehnisse in der Nacht.

14. August

Selenskyj sendet Nachricht an Russen

23.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bevölkerung Russlands aufgerufen, ihre Stimme gegen den Krieg zu erheben. "Das Böse findet in einem solchen Maßstab statt, dass Schweigen einer Mitschuld gleichkommt", sagte er am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache.