Ukraine-Krieg im Newsblog | Russland startet offenbar Ablenkungsmanöver im Donbass

ISW: Russland verstärkt Angriffe im Donbass – um vom Süden abzulenken

5 Uhr: Die russische Armee intensiviert ihre Angriffe in der Ostukraine: In der Nähe des Ballungszentrums Slowjansk-Kramatorsk, östlich der Stadt Siversk sowie südlich der strategisch wichtigen Stadt Bachmut wurden "beschränkte Schläge durch Bodentruppen" ausgeführt, schreibt die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW).