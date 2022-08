Ukraine-Krieg im Blog | Ukraine: Hunderte Leichen von Russland erhalten

Samstag, 27. August

Selenskyj lobt ukrainische Luftwaffe

23.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Rolle der Luftwaffe seines Landes im Krieg gegen Russland hervorgehoben. "Russland hatte gehofft, unsere Luftwaffe in den ersten Stunden der großen Invasion zu zerstören. Und natürlich war das für den Feind ein völlig verrücktes Ziel – wie viele andere Ziele auch", sagte Selenskyj in einer am Samstag in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Die Piloten seien erstklassig und würden auch von anderen Staaten für ihr Können gelobt.

Bericht: Russland verlegt neues 3. Armeekorps an die Front

23.30 Uhr: Die unabhängige russische Organisation "Conflict Intelligence Team" hat Informationen, dass sich ein offenbar neu gebildetes 3. Armeekorps in Richtung Ukraine aufgemacht hat. Sie beruft sich auf Aussagen und Fotos von Unterstützern, die Transporte von schwerem Militärmaterial auf Bahnschienen beobachtet haben. Dazu gehören Raketenwerfer und Panzer.

Die Militärzüge sollen von Nischni Nowgorod östlich von Moskau in das Grenzgebiet zur Donezk-Region fahren, berichtet die Organisation unter Hinweis auf offizielle russische Fahrpläne. Die ersten Transporte sollen am 22. August begonnen haben. Man gehe wegen des Umfangs der schweren Waffen davon aus, dass es sich um eine größere Verlegung von Einheiten handele. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig bestätigen.

Auch der amerikanische Think Tank "Institute for the Studies of War" sieht Bewegung im neuen Großverband. "Die Freiwilligenbataillone, die das 3. russische Armeekorps bilden, werden wahrscheinlich in kombinierten Ad-hoc-Waffeneinheiten in die Ukraine entsandt, um Offensivoperationen zu erneuern, möglicherweise auf der Donezk-Stadtachse und der Südachse", heißt es in der jüngsten Analyse der militärischen Situation im Ukraine-Krieg.

Kasachstan erklärt vorübergehenden Verzicht auf Waffenexporte

17.55 Uhr: Russlands Verbündeter Kasachstan kündigt einen vorübergehenden Stopp sämtlicher Waffenexporte an. Kasachstan werde ein Jahr lang keine Rüstungsgüter ins Ausland liefern, teilt die Regierung mit, ohne eine Begründung dieses Schritts zu nennen. Zum Umfang bisheriger Rüstungsexporte äußert sie sich ebenfalls nicht. Die an Russlands grenzende Ex-Sowjetrepublik produziert zahlreiche Militärgüter wie Panzerfahrzeuge, Waffen und Munition. Kasachstan unterhält Wirtschaftsbeziehungen auch zur Ukraine und hat bisher vermieden, in dem Konflikt Partei zu ergreifen.