Ukraine-Krieg im Newsblog | Militärexperte hält ukrainische Offensive für Finte

Militärexperte hält ukrainische Offensive für Finte

6.39 Uhr: Oberst a.D. Ralph Thiele sieht in den am Montag gestarteten ukrainischen Angriffen in der Region Cherson eher ein "informationstaktisches Manöver" als eine Großoffensive. "Wenn man eine Offensive macht, dann spricht man nicht darüber, sondern versucht, den Gegner zu überraschen", so der Militärexperte zu "ntv".