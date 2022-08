Ukraine-Krieg im Newsblog | Ukraine meldet Durchbrüche an der Front

Bericht: Für große Gebietsgewinne fehlen Russland die Kräfte

19.23 Uhr: Die Nato rechnet offenbar damit, dass Russland weiterhin kaum militärische Erfolge in der Ukraine erzielen wird. Das berichtet das Nachrichtenmedium "Business Insider" und verweist auf einen Geheimbericht der Nato, der der Redaktion vorliege. "Russland wird vermutlich in der Lage bleiben, kleinere Gebietsgewinne zu erzielen, aber ist nicht fähig, taktische Erfolge auszunutzen", heiße es in dem Geheimbericht. Mit solchen kleineren Gewinnen rechne die Nato vor allem im Donbass, aber auch vereinzelte Angriffe mit dem Ziel Kiew seien möglich.

Dem Bericht zufolge fehle es Russland an ausreichenden Kräften, "um einen erfolgreichen Durchbruch auf irgendeiner Achse zu erzielen" – dies gelte insbesondere für den Süden der Ukraine. Der Fokus Russlands werde deshalb in nächster Zeit darauf liegen, Kommunikationswege, Munitionslager sowie Luftwaffenstützpunkte zu sichern.

Übergelaufener ukrainischer Parlamentsabgeordneter ermordet

18.27 Uhr: Ein zu Russland übergelaufener ukrainischer Abgeordneter ist in der besetzten Südukraine ermordet worden. Der Parlamentarier Olexij Kowaljow, 33, sei in seinem Haus erschossen worden, teilten die russischen Strafermittlungsbehörden im Nachrichtenkanal Telegram mit. Auch seine Freundin sei dem Anschlag zum Opfer gefallen. Ukrainischen Angaben nach starb sie infolge einer Messerverletzung im Krankenhaus. Zuvor hatten bereits mehrere ukrainische Vertreter von dem Anschlag und dem Tod des Abgeordneten berichtet.

Kowaljow hatte im Juni bereits einen Sprengstoffanschlag überlebt. Der Agrarunternehmer war 2019 über ein Direktmandat im Gebiet Cherson für die Präsidentenpartei "Diener des Volkes" in die Oberste Rada gewählt worden. Im April wurde er nach seiner Rückkehr in seine Heimatregion aus Partei und Fraktion wegen des Verdachts der Zusammenarbeit mit Moskau ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Hochverrats.

IAEA-Experten am Abend in Kiew erwartet

18.08 Uhr: Die Experten der Internationalen Atomenergie-Behörde (IAEA) werden nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums noch heute in Kiew erwartet. Sie seien aus Wien aufgebrochen, schreibt ein Sprecher des Ministeriums auf Facebook . Es werde erwartet, dass sie die Inspektion des russisch besetzen Kernkraftwerks Saporischschja "in den kommenden Tagen" aufnehmen.

Ukrainische Gegenoffensive: Ist das "der Anfang vom Ende der Besatzung"?

Ukraine verteilt Jodtabletten nach Beschuss auf AKW

17.41 Uhr: Weil eine atomare Katastrophe nicht ausgeschlossen werden kann, verteilen ukrainische Behörden offenbar Jodtabletten an die Bevölkerung der Stadt Saporischschja im Süden der Ukraine. Das berichtete das amerikanische Nachrichtenmedium CNN . In den vergangenen Wochen stand dort das größte Kernkraftwerk Europas unter Beschuss. Eine Prüfung der Sicherheit durch Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) steht noch aus.

Bei einem Atomunfall kann radioaktives Jod freigesetzt werden. Auch das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt in diesem Fall, nicht-radioaktives Jod in Form einer hochdosierten Tablette zu sich zu nehmen. So soll verhindert werden, dass sich der radioaktive Stoff in der Schilddrüse anreichert.