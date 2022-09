Ukraine | Jürgen Trittin: "Dafür zahlt Deutschland jetzt einen sehr hohen Preis"

Der Stresstest

Nach der Durchführung eines Stresstests wurde beschlossen, dass die beiden Atomkraftwerke Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern eine "Einsatzreserve bis Mitte April 2023" bilden sollen. Das dritte verbliebene Kraftwerk Emsland soll wie geplant zum 31. Dezember 2022 komplett abgeschaltet werden. Isar 2 und Neckarwestheim 2 sollen "in bestimmten Stresssituationen im Stromnetz einen zusätzlichen Beitrag zur im Stresstest identifizierten angespannten Versorgungs- und Netzsituation in Süddeutschland im Winter 2022/23 leisten" können, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium.