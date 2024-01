Geiselnahme in Starbucks-Lokal in Ulm

Newsblog zum russischen Angriffskrieg Trump will neuen Ukraine-Deal verhindern Aktualisiert am 26.01.2024 - 21:40 Uhr

Ein Ex-General sieht ein Rennen um die Munition in der Ukraine. Laut einem Bericht sollten russische Offiziere an Bord des abgestürzten Flugzeugs in Belgorod sitzen. Alle Informationen im Newsblog.

Trump will Ukraine-Hilfe stoppen

21.11 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will Hilfen für die Ukraine stoppen, um im Wahlkampf gegen Präsident Joe Biden zu punkten. Hintergrund ist der Streit zwischen Republikanern und Demokraten um weitere Hilfen für die Ukraine. Biden hatte vergangenes Jahr Milliarden-Unterstützungen für die Ukraine und neue Gelder beim Kongress beantragt, um die Grenze zu Mexiko besser vor illegaler Migration zu schützen. Die Republikaner stemmen sich jedoch gegen neue Hilfen, weil sie von Biden im Gegenzug eine schärfere Asylpolitik in den USA fordern.

In diesen Streit hat sich US-Medien zufolge nun auch Trump eingeschaltet. Der Republikaner soll seine Parteikollegen in den vergangenen Wochen in privaten Gesprächen dazu gedrängt haben, sich nicht auf den Kompromiss einzulassen. Trump wolle so verhindern, dass Biden beim Thema Asylpolitik im Wahlkampf einen Erfolg verbuchen könne, hieß es.

Putin kündigt neue Atomeisbrecher "Leningrad" und "Stalingrad" an

17.50 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Erweiterung der arktischen Flotte und den Bau neuer Atomeisbrecher angekündigt. Anlässlich des Baubeginns des atomar betriebenen Eisbrechers "Leningrad" sagte Putin in der Werft in St. Petersburg, dass im kommenden Jahr auch der Bau der "Stalingrad" beginnen werde. Zudem würden andere Schiffe für die Arbeit in der Arktis gebaut, sagte Putin. Russland, das über die größte Eisbrecherflotte der Welt verfügt, erhebt Anspruch auf die in der Arktis lagernden Bodenschätze.

Russland setzt die Eisbrecher ein, um den nördlichen Seeweg von Nowaja Semlja an der Karasee zur Beringstraße befahrbar zu machen. Über den Schiffsweg seien im vergangenen Jahr gut 36 Millionen Tonnen Waren transportiert worden – ein Rekord, teilte der Generaldirektor des Staatskonzerns Rosatom, Alexej Lichatschjow, bei der Zeremonie zum Baustart der "Leningrad" mit. Inzwischen sei die Hafeninfrastruktur für eine Auslastung von mehr als 40 Millionen Tonnen jährlich vorhanden.

Die "Leningrad" wird demnach der achte Atomeisbrecher in der arktischen Flotte, zu der auch 34 mit Diesel betriebene Schiffe gehören. Leningrad ist die frühere Bezeichnung für St. Petersburg. Der Name für den neuen Eisbrecher soll an die Leningrader Blockade von 1941 bis 1944 erinnern. In den rund 900 Tagen der Belagerung durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg starben nach Angaben von Historikern 1,2 Millionen Menschen.

Russland übergibt erneut Soldatenleichen an Ukraine

16 Uhr: Die Ukraine hat von Russland die Überreste von 77 getöteten Soldaten erhalten. Die Übergabe sei längerfristig vorbereitet worden, teilte der ukrainische Koordinierungsstab für Kriegsgefangene über den Messengerdienst Telegram mit. Die Behörde dankte dem Internationalen Roten Kreuz für dessen Mithilfe. Im Gegenzug habe Russland 55 eigene getötete Soldaten bekommen, teilte der Duma-Abgeordnete Schamsail Saralijew mit. Zuletzt hatte die Ukraine Ende Dezember 66 Soldatenleichen an Russland übergeben.

IAEA-Chef besucht bald Ukraine und AKW Saporischschja