Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj nennt erstmals seit Kriegsbeginn Opferzahlen Aktualisiert am 25.02.2024 - 17:26 Uhr

Die Ukraine meldet 120.000 Kriegsverbrechen Russlands. Annalena Baerbock bricht ihren Besuch in Mykolajiw wegen einer russischen Drohne ab. Mehr Informationen im Newsblog.

Selenskyj nennt erstmals offizielle Opferzahlen

16.46 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Zahl der bisher infolge des russischen Angriffskriegs getöteten Soldaten seiner Streitkräfte mit 31.000 angegeben. Die von Selenskyj bei einer Pressekonferenz angeführte Zahl ist die erste offizielle Nennung von Opferzahlen des Militärs in dem nunmehr zwei Jahren andauernden Krieg gegen die russischen Invasoren. "Die Zahl der Verwundeten möchte ich nicht nennen", fügt er hinzu.

Bisher angeführte Verlustzahlen von amerikanischer oder russischer Seite, die von 100.000 bis 300.000 getöteten ukrainischen Soldaten sprechen, weist Selenskyj zurück. "Das ist alles Unsinn." Selenskyj beziffert die russischen Verluste auf 180.000 Tote und 500.000 Verwundete. Die Angaben des Präsidenten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die von Selenskyj genannten Opferzahlen auf russischer Seite wiederum liegen deutlich über der täglich aktualisierten Zählung der ukrainischen Streitkräfte, die die Gesamtzahl der russischen Verluste mit 409.820 Toten und Verwundeten beziffert. Zu den Opfern unter der ukrainischen Bevölkerung will sich Selenskyj nicht äußern. Diese Zahlen seien aktuell nicht bekannt, sagt er.

Ukraine wirft Polen Vernichtung von Getreidelieferungen vor

16.17 Uhr: Die Ukraine wirft Polen die willkürliche und straffrei bleibende Vernichtung von Getreide vor. "Diese Bilder zeigen 160 Tonnen zerstörtes ukrainisches Getreide", teilt der stellvertretende Ministerpräsident Olexandr Kubrakow auf der Kurzmitteilungsplattform X mit. Er fügte Fotos von Getreidehaufen an, die in einem polnischen Bahnhof aus Waggons ausgekippt wurden. Das Getreide sei auf dem Weg zum Danziger Hafen und von dort weiter in andere Länder gewesen, erklärt Kubrakow. Es sei der vierte Fall von derartigem Vandalismus, der straffrei geblieben sei. In Polen demonstrieren seit Wochen Landwirte gegen ukrainische Agrarimporte, die nach ihren Angaben zu einem Preisverfall geführt haben.

Ukraine schließt Verhandlungen mit Russland nicht kategorisch aus

14.52 Uhr: Die Ukraine erwägt direkte Friedensverhandlungen mit Russland. Demnach sollte in einem ersten Schritt bei der in der Schweiz geplanten Friedenskonferenz ein Konzept von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit internationalen Partnern beraten werden. Dieses Konzept könnte bei einer zweiten Konferenz Russland offiziell übergeben werden. "Es könnte eine Situation entstehen, in der wir gemeinsam Vertreter der Russischen Föderation einladen. Dort wird ihnen der Plan vorgelegt", sagt der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, im Fernsehen. Russland hat bereits erklärt, dass es derzeit keine Grundlage für Friedensgespräche gebe.

Baerbock muss Besuch wegen russischer Drohne abbrechen

14.32 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat den Besuch eines Wasserwerks in der südukrainischen Stadt Mykolajiw wegen einer russischen Aufklärungsdrohne vorzeitig abbrechen müssen. Das teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Sonntag am Rande der Reise der Grünen-Politikerin mit. Die Delegationsmitglieder waren zuvor aufgefordert worden, rasch in die gepanzerten Fahrzeuge von Baerbocks Kolonne zurückzukehren. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine: 120.000 russische Kriegsverbrechen erfasst