Russische Milizen rufen zur Evakuierung von Belgorod auf. Das ISW warnt vor Überraschungsangriffen. Mehr Informationen im Newsblog.

Institut: Gefahr von russischen Überraschungsangriffen groß

3.55 Uhr: Der ukrainische Mangel an Munition und anderem Kriegsmaterial, der auf Verzögerungen bei der Bereitstellung von US-Militärhilfe zurückzuführen ist, könnte die derzeitige ukrainische Frontlinie anfälliger machen, als es die relativ langsamen russischen Vorstöße in verschiedenen Sektoren vermuten lassen würden.

Das schreibt das amerikanische Institut für Kriegsstudien in seiner aktuellen Einschätzung. Da sich die Ukraine derzeit auf Teile der Front konzentriert, in denen es heftige Angriffe gibt, könnten an anderen Teilen Schwachstellen geschaffen werden. Diese könnte Russland für Überraschungsangriffe nutzen. Derzeit habe Russland weitgehend die Oberhand bei Offensiven.

Putin fordert zur Wahlteilnahme in besetzten Gebieten auf

3.10 Uhr: Präsident Wladimir Putin ruft in Russland und den annektierten Teilen der Ukraine zur Teilnahme an den Wahlen auf. "Es ist wichtig, unseren Zusammenhalt und unsere Entschlossenheit zu unterstreichen und gemeinsam voranzuschreiten. Jede Stimme, die Sie abgeben, ist wertvoll und wichtig", sagt Putin in einer Videoansprache. "Deshalb bitte ich Sie, in den kommenden drei Tagen von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen."

Der 71-Jährige, der seit 2000 als Präsident oder Ministerpräsident an der Macht ist, muss sich ab Freitag drei Herausforderern stellen. Keiner von ihnen hat Putin jemals kritisiert. Zwei weitere Kandidaten, die mit der Forderung nach einem Ende des Krieges in der Ukraine angetreten waren, wurden von der Wahl ausgeschlossen. Es gilt als sicher, dass Putin am Wochenende für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt wird.

Litauischer Präsident: Keine "roten Linien" ziehen

0.30 Uhr: Der litauische Präsident Gitannas Nauseda hat die Unterstützer der Ukraine aufgerufen, keine "roten Linien" mehr zu ziehen. Er machte die Bemerkung nach Angaben des US-Magazins "Newsweek" bei einem Verteidigungsforum in Paris am Mittwoch. Er habe auch gesagt, dass er die Debatte um ausländische Bodentruppen in der Ukraine willkommen heiße.

Diese war unlängst vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron angestoßen worden. "Wenn wir damit anfangen, nein zu sagen, weil Putin dies oder jenes nicht gerne hat, werden wir nie Entscheidungen treffen", wird Nauseda zitiert. Der Vorschlag Macrons stieß bei einigen Nato-Partnern auf Ablehnung, darunter Deutschland. Russland warnte vor einem direkten Konflikt mit der Nato.

Mittwoch, 13. März

Russische Milizen fordern Russen zur Evakuierung auf

21.30 Uhr: Pro-ukrainische, russische Milizen, die derzeit auf Seiten der Ukraine gegen die russische Armee kämpfen, machen sich Sorgen um die Sicherheit der Zivilbevölkerung. Das berichtet "The Moscow Times". "Putins Attentäter führen massive Angriffe auf friedliche ukrainische Städte durch und positionieren sich zwischen Ihren Häusern, den Schulen Ihrer Kinder und den staatlichen Einrichtungen", heißt es demnach in einer gemeinsamen Erklärung, die von der Legion der Freiheit Russlands, dem Russischen Freiwilligenkorps und dem Sibirischen Bataillon am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Sie selbst wollen nun die russischen Grenzorte Belgorod und Kursk beschießen und warnen daher die Zivilbevölkerung vor. "Wir fordern die lokalen Behörden auf, Menschenleben zu retten und mit der Evakuierung der Städte der Region Kursk und der Region Belgorod zu beginnen." Ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes erklärte, die freiwilligen Kämpfer handelten nicht auf Befehl Kiews.

Scholz stellt sich Fragen der Abgeordneten in Taurus-Debatte