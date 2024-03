Die Witwe von Alexej Nawalny gibt ihre Stimme bei der russischen Präsidentschaftswahl in Berlin ab. Ein Mann hat die russische Botschaft in Moldau mit Brandsätzen attackiert. Mehr Informationen im Newsblog.

Demonstrantin: Komisches Gefühl in Botschaft zu gehen

14.57 Uhr: Einige Demonstranten in Berlin haben Plakate dabei, andere tragen ihre Botschaften auch unmittelbar am Körper. So auch Irina, die in einem blauen Mantel mit gelbem Schriftzug zur Botschaft gekommen ist. Auf ihrem Kleidungsstück steht auf Englisch: "Beendet den Krieg und steht an Seiten der Ukraine". Auf ihre Tasche hat sie ein Verbotsschild mit Putins Konterfei befestigt. Dass sie in diesem Aufzug nun für die Wahl die Botschaft betreten wird, macht ihr ein mulmiges Gefühl, berichtet sie einem t-online-Reporter.

Sprechchören für Nawalnaja in Berlin

14.49 Uhr: Julia Nawalnaja steht mit anderen Demonstranten vor der russischen Botschaft in Berlin. Fragen von einem t-online-Reporter vor Ort beantwortet sie zunächst allerdings nicht. An der Seite der Witwe des getöteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ist Kyra Jarmusch, die Sprecherin von Nawalny. Umstehende Demonstranten rufen"Julia, Julia".

Mindestens 74 Festnahmen wegen Protesten bei Wahl in Russland

14.29 Uhr: Bei Protesten im Zuge der Präsidentschaftswahl in Russland sind nach Angaben von Bürgerrechtlern mindestens 74 Menschen festgenommen worden. Die Festnahmen wegen verschiedener Protestaktionen seien in 17 Städten erfolgt, die meisten im zentralrussischen Kasan und in der Hauptstadt Moskau, erklärte die auf die Dokumentation von Festnahmen spezialisierte russische Bürgerrechtsorganisation OWD-Info am Sonntag. Die Wahl hatte am Freitag begonnen und endet am Sonntagabend, ein Sieg von Kreml-Chef Wladimir Putin gilt als sicher.

Julia Nawalnaja mit Applaus in Berlin empfangen

13.34 Uhr: An Protesten gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe der Botschaft seines Landes in Berlin hat am Sonntag auch Julia Nawalnaja teilgenommen, die Witwe des toten Kremlgegners Alexej Nawalny. Nawalnys Team veröffentlichte am Nachmittag auf Telegram Aufnahmen, die Nawalnaja in Begleitung von Sprecherin Kira Jarmysch inmitten einer Menschenmenge auf der Wilhelmstraße zeigen. Zu sehen ist auch, wie Nawalnaja von einer Frau umarmt wird. Dazu schrieb das Team die Worte "Mittag gegen Putin" – unter diesem Motto waren die Proteste anlässlich der am Sonntag endenden Präsidentschaftswahl in Russland angekündigt worden.

Nach Polizeiangaben beteiligten sich an der Demonstration rund 800 Menschen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten riefen "Sieg für die Ukraine! Freiheit für Russland!", "Nawalny ist ein Held Russlands" und "Putin ist illegitim". Zahlreiche Menschen schwenkten Fahnen in Weiß-Blau-Weiß, was die neuen Farben eines freien Russlands sein sollen, wie Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagten.