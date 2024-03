Russlands Geheimdienst FSB will pro-ukrainische Kämpfer festgenommen haben. Das ISW warnt vor Überraschungsangriffen. Mehr Informationen im Newsblog.

Ukraine will Strafgefangene rekrutieren

23.10 Uhr: Mehrere ukrainische Abgeordnete wollen einen Gesetzesentwurf einbringen, nach dem es Häftlingen erlaubt sein soll, in der Armee zu dienen. Das wurde am Mittwoch bekannt, berichtet das US-Magazin "Politico". Justizminister Denys Maljuska hatte demnach im ukrainischen Fernsehen erklärt, dass es Tausende Strafgefangene gäbe, die in den Militärdienst eintreten wollten. Er sehe kein Problem damit, Menschen zu verpflichten, die bereits wüssten, wie man tötet. Ukrainische Gesetze erlauben es derzeit nicht, Sträflinge zu rekrutieren.

Nach Beginn des russischen Angriffs waren mehr als 300 Gefangene begnadigt worden, die dann in die Armee eintraten. Die Ukraine steht derzeit vor dem Problem, dass ihr die Soldaten ausgehen. Ein Rekrutierungsgesetz ist umstritten. Das Einberufungsalter soll auf 25 Jahre gesenkt werden. Nach Expertenschätzungen fehlen der ukrainischen Armee etwa 500.000 Rekruten.

In Russland hatte nach Beginn des russischen Angriffskriegs allem die Wagner-Gruppe für Aufsehen gesorgt, als die aus Gefängnissen Schwerverbrecher rekrutierte.

Marcon: "Ich stehe zu meinen Worten über die Truppen in der Ukraine"

21.30 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor den Folgen eines russischen Siegs in der Ukraine für Europa gewarnt. "Wenn Russland diesen Krieg gewinnt, wird die Glaubwürdigkeit Europas auf Null sinken", sagte Macron in einem TV-Interview am Donnerstag in Paris. In diesem Krieg stehe "die Sicherheit Europas auf dem Spiel", fügte er hinzu.

"Ich stehe zu meinen Worten über die Truppen in der Ukraine", sagte Macron laut der Nachrichtenagentur Ansa weiter. Vor zehn Tagen hatte der Präsident eine Entsendung von Truppen in die Ukraine aufgeworfen. Lesen Sie hier mehr über Macrons neue Äußerungen zu französischen Soldaten in der Ukraine.

19.50 Uhr: Fast zwei Jahre hält der völkerrechtswidrige russische Angriff auf die Ukraine mittlerweile bereits an. Der Preis, den Russland dafür zahlt, sei allerdings hoch. Das betonte der NATO-Generalsekretär Jans Stoltenberg bei einer Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda im Hauptquartier in Brüssel.

"Russland zahlt einen sehr hohen Preis für geringfügige Gewinne. An Land hat Putins Krieg Russland bereits über 350.000 militärische Opfer gekostet", sagte Stoltenberg laut dem ukrainischen Pravda. Damit bezieht er sich auf getötete oder verletzte Soldaten auf der russischen Seite. "Auf See haben ukrainische Angriffe einen erheblichen Teil der russischen Schwarzmeerflotte versenkt oder außer Gefecht gesetzt. In der Luft hat die Ukraine wichtige russische Ziele abgeschossen, darunter teure Aufklärungsflugzeuge", sagte Stoltenberg weiter. Die Ukraine habe bisher mit ihrer Kreativität bewiesen, dass es möglich sei, Russland zu besiegen.

Russland: Zwei Tote bei Angriffen auf Grenzregion Belgorod

18.58 Uhr: Wenige Stunden vor Beginn der russischen Präsidentschaftswahl meldet der Gouverneur der Grenzregion Belgorod zwei Tote durch Drohnenangriffe. Zudem seien mindestens 19 weitere Menschen verletzt worden, so Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow.

Die russische Nationalgarde kämpft derweil nach eigenen Angaben weiter gegen "Saboteure" im grenznahen Ort Tjotkino in der Grenzregion Kursk, die nördlich von Belgorod liegt. In den vergangenen Tagen waren mehrfach Kämpfer von Einheiten, die sich als russische Gegner Putins bezeichnen, von der Ukraine aus auf russisches Gebiet vorgedrungen. Der russischen Armee gelang es eigenen Angaben zufolge, die Angreifer zu "dezimieren".

Eine der bewaffneten Gruppen, die Legion "Freiheit für Russland", gab am Donnerstag außerdem das Ziel bekannt, die Regionen Belgorod und Kursk zu "befreien" und rief zur Evakuierung von Zivilisten aus den betroffenen Gebeten auf. Milizionär Alexej Baranowski sprach im ukrainischen Fernsehen von "intensiven Kämpfen" sowohl in Tjotkino als aus in Grajworon in der Region Belgorod.

Nawalny-Team ruft vor Wahl zu Versammlungen gegen Putin auf