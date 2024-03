Man streite seit Wochen darüber, was die Ukraine nicht bekomme, nämlich den Taurus, erläutert Roth. Aber Deutschland müsse sich nicht verstecken. "Wir sind in Europa das Land, was in absoluten Zahlen am meisten liefert und die militärische Unterstützung der Ukraine auch immer wieder hochgefahren hat." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnte eine Taurus-Lieferung an die Ukraine strikt ab. Er befürchtet, dass Deutschland dadurch in den Krieg hineingezogen werden könnte.

Die Union befürwortet eine Lieferung des Systems, auch bei FDP und Grünen gibt es viele Unterstützer. Roth sagt dazu: "Ich hätte mir auch eine andere Entscheidung gewünscht, aber der Kanzler hat es zu entscheiden und der Kanzler muss es auch verantworten."

Polens Außenminister: Taurus würde Ukraine "erheblich" stärken

5.00 Uhr: Der polnische Außenminister Radosław Sikorski hat die Ukraine in ihrer Forderung nach Taurus-Marschflugkörpern bestärkt und Deutschland Zögerlichkeit bei der Lieferung neuer Waffensysteme in das Kriegsgebiet vorgeworfen. Eine Bereitstellung der Taurus-Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern hätte "erhebliche Auswirkungen auf die Fähigkeit der Ukraine, sich zu verteidigen", sagte Sikorski in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Mit Marschflugkörpern aus anderen Ländern hätten die Ukrainer die Russen bereits dazu gebracht, ihre logistischen Stützpunkte wie Munitionslager weit hinter die Front zu verlegen. "Und die deutschen Raketen würden sie zwingen, noch weiter wegzugehen."

Sikorski würdigte zwar, dass Deutschland in absoluten Zahlen der größte Waffenlieferant der Ukraine in Europa sei. Er kritisierte aber die langen Entscheidungsprozesse. Deutschland habe "historische Gründe, nervös zu sein", wenn es um Waffenlieferungen gehe, sagte der Außenminister. "Wir verstehen das, aber wir würden uns wünschen, dass Ihre Diskussionen schneller verlaufen." Der Zeitfaktor sei von entscheidender Bedeutung für die Ukraine. "Eine Entscheidung in sechs Monaten ist nicht die dieselbe Entscheidung", sagte er mit Blick auf den Taurus.

Drohnenangriff auf Gebiet in Südrussland

4.22 Uhr: Die russische Flugabwehr hat im südlichen Gebiet Saratow in der Nacht zu Mittwoch nach Behördenangaben Drohnen abgeschossen. Es gebe nach ersten Erkenntnissen in der Stadt Engels keine Schäden oder Opfer durch herabfallende Trümmer, teilte Gouverneur Roman Busargin auf Telegram mit. Engels ist mehr als 500 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. In der Stadt leben mehr als 200 000 Menschen.